Familienstück „Ein Sommernachtstraum“ überzeugt auf der Waldbühne Bremke

Von: Ute Lawrenz

Szenenbild aus „Ein Sommernachtstraum“ auf der Waldbühne in Bremke: Oberon (links) mit Titania und Puck. Im Hintergrund ist der schlafende Esel zu sehen. © Ute Lawrenz

Auf der Waldbühne Bremke im Kreis Göttingen wird derzeit Shakespeares „Sommernachtstraum“ gezeigt. Ein Besuch für die ganze Familie.

Bremke – Eine Familienfassung nach Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ spielt derzeit auf der Waldbühne in Bremke im Kreis Göttingen. In der „Handschrift“ des Puck-Darstellers Rick Leander Stiller wirkt das Schauspiel wie gemacht für das Ambiente. Bei eingebauten Popsongs kommt das Publikum in Stimmung.

Das Stück beginnt mit der Vorrede Pucks: Mit Laune schildert er den Streit, den sein Herr, der Elfenkönig Oberon, mit seiner Gattin Titania auskämpfe. Sie stritten um einen Wechselbalg, ein menschliches Kind, welches gegen das Baby einer Fee getauscht worden sei. Doch bei wem solle dieses Menschlein nun wohnen?

Moderne Version von Shakespeares „Sommernachtstraum“ auf der Waldbühne Bremke

Erschüttert dieser Streit die Welt? Fast scheint es so, denndort herrscht Zwietracht: Theseus, Herzog in Athen, und Hippolyta wollen invier Tagen heiraten. Doch vorher gibt es noch viel zu regeln, so auch die Geschickevon Hermia.

Sie ist Lysander zugetan, doch ihr Vater, ein wohlhabender Athener, hat Demetrius für sie ausersehen. In denselben ist Hermias Freundin verliebt. Als Hermia und Lysander fliehen wollen, entschließt sich ebendiese Helena, Demetrius ihren Plan zu verraten. So will sie sich seine Liebe sichern.

Es ist viel los: der Mond und Thisbe mit den „hochgestellten Zuschauern“ auf dem Balkon. © Ute Lawrenz

Mit im Spiel ist da noch die Handwerkertruppe, die zur Hochzeit ein Schauspiel aufführen will. Kaum vorzustellen, welch ein Verwirrspiel, wenn Kobold Puck seine Liebestropfen träufelt.

Passende Popsongs ergänzen die Story von Shakespeares „Sommernachtstraum“

Wie im Bilderbuch sind die Figuren auf der Bühne prunkvoll und bunt gekleidet - mit Flügeln bewehrt sind Puck und die Feen. Kein Wunder, dass mit viel Bühnennebel auch noch ein Eselskopf daherkommt. Wer mag sich wohl in den Esel vernarren?

Wen wundert’s, dass bei all den Liebesgeschichten der Song“ Pretty Woman“ gerade recht kommt. Hier beweist Leander Stiller, dass er nicht nur Talent als Schreiber und Darsteller hat, sondern noch dazu als Sänger. Die Nummer Eins aus den 1960-er Jahren soll nicht der einzige Mitreißer bleiben.

Waldbühne Bremke bietet das perfekte Ambiente für die Inszenierung „Ein Sommernachtstraum“

Für den Ohrwurm „Theo, wir fahr’n nach Lodz“ hat Stiller einen neuen Text gedichtet, genauso für „Is this the way to Amarillo?“, bekannte Hits aus den 1970er Jahren. Gut kommen die vielen Publikumsansprachen in der Inszenierung von Silvie Stiller mit knapp 20 Darstellerinnen und Darstellern, mit denen die Zuschauenden - am besten mindestens ab Grundschulalter - in das märchenhafte Spiel einbezogen werden.

Langweilig wird es so keinesfalls in den etwas mehr als zweieinhalb Stunden (mit Pause). Doch „glauben Sie nicht alles, was Sie im Sommer träumen“, hat Tom Stiller schon in seiner Vorrede gemahnt. Für einen unterhaltsamen Nachmittag lohnt eine Fahrt zur Waldbühne Bremke. Noch reizvoller wirken mag das Licht bei einem der rareren Abendtermine. (Ute Lawrenz)

Die nächsten Vorstellungen werden gespielt am Sonntag, 25. Juni und Sonntag, 2. Juli um 15 Uhr sowie am Samstag, 1. und 8. Juli um 19 Uhr. Karten gibt es im Internet unter zu.hna.de/wald623