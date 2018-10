Schnittverletzungen: Unbekannte malträtieren trächtige Stute in Friedland

Besitzerin fand auch verletztes Fohlen

+ © Grafik: Polizeiinspektion Göttingen/nh Der Tatort: Blau eingekreist ist die Kuppel, wo die verletzte Stute gestanden hat. © Grafik: Polizeiinspektion Göttingen/nh

Auf einer Pferdeweide zwischen Niedergandern und Reckershausen in der Gemeinde Friedland haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche eine trächtige Stute verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit.