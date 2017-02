Fusionieren Volksbank Göttingen und Kasseler Bank?

Göttingen/Kassel. Wollen die Volksbank Göttingen und die Kasseler Bank fusionieren? Für eine Hochzeit der beiden Genossenschaftsinstitute sprechen Indizien.

Die Volksbank Göttingen hat für diesen Freitag zu einer Pressekonferenz eingeladen, bei der es möglicherweise um das Thema Fusion gehen soll. Eine Pressekonferenz soll es auch in Kassel geben.

Es könnte also sein, dass die Volksbank Göttingen und die Kasseler Bank eine Hochzeit über die Landesgrenze hinweg anstreben und dies am Freitag bekanntgeben.

Die Volksbank Göttingen, die mit Filialen in den Landkreisen Göttingen und Northeim vertreten ist, hatte zu Jahresbeginn gute Zahlen vorgelegt: Die Bilanzsumme für 2016 in Höhe von 738 Millionen Euro übertraf den Vorjahreswert um etwa 22 Millionen Euro – ein Plus von drei Prozent. Der Bilanzgewinn lag mit 1,2 Millionen Euro auf dem Niveau von 2015.

Die Kasseler Bank ist hingegen deutlich größer. Sie ist mit einer Bilanzsumme von rund zwei Milliarden Euro das größte genossenschaftliche Kreditinstitut in Nordhessen. Das Geldhaus ist in Stadt und Kreis Kassel sowie im Waldecker Land aktiv. Die westlichste Filiale ist in Willingen zu finden.

