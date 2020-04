Ein Gebot der Humanität: Niedersachsen holt 50 Flüchtlingskinder aus griechischen Lagern

Ein kleines Mädchen steht am Stacheldrahtzaun in einem provisorischen Zeltlager in der Nähe des Camps für Migranten in Moria. Deutschland will in der kommenden Woche 50 unbegleitete Minderjährige aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufnehmen.

© Angelos Tzortzinis/dpa