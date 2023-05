Gemein: Leckerli für Hunde mit Rasierklingen ausgelegt

Von: Thomas Kopietz

Fiese und tödliche Hundeköder: Würstchen mit Rasierklingen gespickt. Archivfoto: Hans-Joachim Oschmann © Hans-Joachim Oschmann

Gemeiner Anschlag auf Hunde in Hildesheim - Anwohner finden Köder

Hildesheim – Hundehalter und Anwohner haben am Freitag, 5. Mai, in den Abendstunden hinterhältige und fiese Anschläge auf Hunde entdeckt in Form von Ködern entdeckt. Sie fanden in der Oststadt von Hildesheim mit Rasierklingenschneiden präparierte Trockenfutterstücke.

Vermeintliche Leckerli: Unbekannte legten Futter mit Rasierklingen gespickt aus

Die Klingen waren in vermeintlichen „Leckerli“ versteckt, die Unbekannte mutmaßlich auf der Straße ausgelegt hatten, wie die Polizei mitteilte.

Polizei rät zu erhöhter Vorsicht in Hildesheim: Maulkörbe anlegen

Die Beamten rieten Tierhaltern zu erhöhter Vorsicht und empfahl, Hunden Maulkörbe anzulegen.

Laut Passanten mussten zwei Hunde in die Tierklinik

Für zwei Hunde und deren Besitzer kam die Warnung offenkundig zu spät: Nach Angaben eines Passanten mussten bereits zwei Hunde, die die Futterstücke gefressen hatten, in die Tierklinik gebracht werden. (tko/lni)