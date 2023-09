Gerichtsurteil: Vier Jahre Haft für 38-Jährigen wegen Vergewaltigung

Teilen

Am Landgericht wurde ein 38-Jähriger nun zu vier Jahren Haft wegen Vergewaltigung verurteilt. Archiv © Archivfoto: B. Schlegel

In zwei Fällen von gewaltsamen sexuellen Übergriffen urteilt das Landgericht Göttingen. Ein 38-Jähriger aus Göttingen muss nun für vier Jahre in Haft.

Göttingen - Ein 38-jähriger Mann aus Göttingen soll wegen gewaltsamer sexueller Übergriffe gegen zwei Frauen für vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das hat am Montag das Landgericht Göttingen entschieden. Nach Ansicht der Kammer hat sich der Angeklagte der sexuellen Nötigung sowie der Vergewaltigung, jeweils in Tateinheit mit Körperverletzung, schuldig gemacht.

Vier Jahre Haft für Tatverdächtigen: Frau wurde bei Übergriff schwer verletzt

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der 38-Jährige im Mai 2021 in den frühen Morgenstunden gegen 3.30 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank am Geismartor eine ihm unbekannte Frau, die nach ihrer Nachtschicht auf dem Heinweg war, auf englisch angesprochen und nach ihrem Namen gefragt hatte. Als die Frau abweisend reagierte, habe er sie unvermittelt angegriffen und versucht, zu vergewaltigen.

Die Frau hatte bei dem Vorfall unter anderem eine Gehirnerschütterung und Hämatome im Gesicht erlitten, sodass sie drei Tage lang im Krankenhaus behandelt werden musste. Daneben habe sie auch unter erheblichen psychischen Folgen zu leiden, sagte der Vorsitzende Richter David Küttler.

Sie sei infolge des traumatischen Erlebnisses arbeitsunfähig gewesen und habe sich einer therapeutischen Behandlung unterziehen müssen. Seit dem Vorfall traue sie sich nachts nicht mehr alleine nach draußen.

Gerichtsurteil Landkreis Göttingen: Zweiter Übergriff auf stark alkoholisierte Frau

Rund ein Jahr später, im Juli 2022, ist der Angeklagte nach Überzeugung des Gerichts erneut in sexueller Absicht über eine Frau hergefallen. Damals habe er gegen 5 Uhr morgens in der Göttinger Innenstadt eine Frau angesprochen, die er flüchtig vom Sehen gekannt habe. Die Frau sei nach einer privaten Feier in einer Bar erheblich alkoholisiert gewesen. Er habe die Frau zunächst eine Weile auf ihrem Nachhauseweg begleitet. Die Frau habe ihm zu verstehen gegeben, dass sie den Rest des Weges allein gehen wollte.

Vergewaltigungsopfer können in den Hochtaunus-Kliniken rund um die Uhr Spuren sichern lassen. dpa © dpa

Als sie die Haustür aufschloss, tauchte der Angeklagte wieder auf und wollte ihre Toilette nutzen. Sie stimmte zu. Als er nach einiger Zeit wieder herauskam, habe er sie unvermittelt am Hals gepackt, durch die Wohnung geschoben und auf ihr Bett geschubst und sie vergewaltigt.

Der Angeklagte selbst hatte dazu angegeben, dass die Initiative von der Zeugin ausgegangen sei. Sie habe gewollt, dass er zu ihr ins Bett steige. Dann sei die Stimmung umgeschlagen, weil sie mit ihm „nicht zufrieden“ gewesen sei. Das Gericht schenkte dieser Darstellung schon deshalb keinen Glauben, weil die Zeugin Verletzungen am Hals davongetragen hatte, die nach Angaben eines Rechtsmediziners eindeutig als Würgemale einzustufen sind. Die Zeugin habe dagegen konsistent und glaubwürdig ausgesagt, erklärte der Richter.

Vier Jahre Haft für Vergewaltigung: DNA-Spuren des Täters wurden am Pullover gefunden

Im Fall der überfallenen Frau am Geismartor hielt die Kammer die Schuld deshalb für erwiesen, weil an ihrem Pullover DNA-Spuren gefunden wurden, die laut einem Gutachten des Landeskriminalamtes eindeutig dem Angeklagten zuzuordnen sind.

In diesem Fall sei nicht auszuschließen, dass der Angeklagte zur Tatzeit erheblich alkoholisiert gewesen sei und deshalb eine verminderte Schuldfähigkeit vorgelegen habe, so Richter. Bei dem zweiten Vorfall gebe es diese Anhaltspunkte nicht. Erschwerend sei zu werten, dass die Frau Todesangst gehabt habe.

Auch ein mittlerweile 30-jähriger Mann soll zwischen Februar und Juli vergangenen Jahres vier Frauen, darunter eine Schwangere, und einen Mann in Kassel vergewaltigt haben. Im Juni begann der Prozess am Kasseler Landgericht. (pid)