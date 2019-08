Schneekönigin als Nachtvorstellung auf Waldbühne in Bremke

Abgewandeltes Märchen

+ © Waldbühne Bremke/nh Nachtvorstellung auf der Waldbühne Bremke: Die nächste Vorstellung dieser Art beginnt am Samstag, 17. August, um 21 Uhr. © Waldbühne Bremke/nh

Bremke – Das Stück „Die Schneekönigin“ ist am Samstag, 17. August, in einer Nachtvorstellung auf der Waldbühne in Bremke zu sehen.