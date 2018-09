Straßenmusiker mit Gefühl: Felix Herbst aus Beienrode tritt bei „X Factor“ auf

18-Jähriger brachte sich Gitarrespielen selbst bei

+ © Sky/UFA Straßenmusiker mit Gefühl: Felix Herbst aus Beienrode. © Sky/UFA

Beienrode. Vom 220-Seelen-Dorf hinaus in die weite Welt: Dieses Ziel verfolgt Felix Herbst aus Beienrode in der Gemeinde Gleichen. Der 18-Jährige tritt am Montag, 17. September, in der Fernsehsendung „X Factor“ auf (20.15 Uhr/Sky).