Balkon in Flammen: Feuerwehr evakuiert Einkaufsmarkt unter Wohnung

Göttingen - Zu einem Brand kam es am Mittwochabend (12.02.2020) in Göttingen. Mehrere Feuerwehrkräfte waren im Einsatz um die Flammen zu löschen. Auch ein Einkaufsmarkt wurde vorsorglich evakuiert.

Über das Feuer in der Göttinger Nordstadt wurden die Einsatzkräfte am Abend gegen 19.40 Uhr informiert. Zunächst war von einem Brand in einer Wohnung über einem Einkaufsmarkt in der Theodor-Heuss-Straße die Rede.

Göttingen: Brand über Einkaufsmarkt - Balkon steht in Flammen

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits vom Balkon im Dachgeschoss. Wie sich jedoch schnell herausstellte, brannte es nicht in der Wohnung, sondern nur auf dem Balkon. Nach Auskunft der Feuerwehr brannte vermutlich eine Matratze in voller Ausdehnung. Vorsorglich wurde auch der Einkaufsmarkt evakuiert.

In Göttingen hat der Balkon einer Wohnung gebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an. https://t.co/qbJb7umQ0s — HNA-online (@HNA_online) February 12, 2020

Verletzt wurde bei dem Brand in Göttingen niemand, in der Wohnung befand sich keine Person. Auch am Gebäude entstand kein größerer Schaden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug der Hauptwache, die Feuerwache Klinikum sowie die Ortsfeuerwehr Weende.

+ Über einem Einkaufmarkt in Göttingen hat es gebrannt. Die Feuerwehr war eim Einsatz. © Stefan Rampfel

Göttingen: Brand auf Balkon einer Wohnung - Straße gesperrt

Die Theodor-Heuss-Straße musste für die Dauer des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt werden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Auch wie genau es zu dem Brand auf dem Balkon kam und wer dafür verantwortlich ist, ist bislang nicht klar.

