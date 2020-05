A7 bei Göttingen: Auto landet nach spektakulärem Unfall auf auf der Leitplanke

Frau steht nach Unfall im Autobahndreieck Drammetal bei Göttingen mit allen vier Rädern in der Luft.

Göttingen: Im Autobahndreieck Drammetal kam es zu einem ungewöhnlichen Unfall. Selbst die Polizei konnte es nicht ganz glauben.

Kurioser Unfall auf der A38 im Autobahndreieck Drammetal bei Göttingen

auf der im Autobahndreieck Drammetal bei Ein Kleinwagen landet mit allen vier Rädern in der Luft

Zum Glück wird niemand bei dem Unfall verletzt

Wie die Autobahnpolizei Göttingen berichtet, ereignete sich am Mittwoch (20.05.2020) ein recht ungewöhnlicher Unfall auf der A38. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Göttingen: So kam es zum Unfall im Autobahndreieck

Laut Polizei war eine 58-jährige Frau aus Bebra in den Nachmittagsstunden des Mittwochs (20.05.2020) auf der Autobahn 38 in Richtung Autobahn 7 unterwegs und in einen kuriosen Unfall verwickelt.

Im Dreieck Drammetal bei Göttingen entschied sie sich, offenbar zu spät, in Richtung Hannover zu fahren.

Unfall bei Göttingen: Kollision mit Lastwagen sorgt für kuriose Landung

Daraufhin kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem Lastwagen. Der Wagen der Frau geriet rasch ins Schleudern und kam anschließend von der Strecke ab.

Der Wagen lag jedoch nicht kopfüber an den Leitplanken, sondern landete nach dem Unfall bei Göttingen tatsächlich mit allen vier Rädern in der Luft.

Unfall bei Göttingen geht glimpflich aus

Wie durch ein Wunder geschah der 58-Jährigen nach dem Unfall im Autobahndreieck Drammetal bei Göttingen nichts. Auch der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Das Fahrzeug musste schließlich abgeschleppt werden. Wie die Polizei mitteilt, sei insgesamt ein Schaden von etwa 7000 Euro entstanden.

Unfall: Hier ist das Autobahndreieck Drammetal bei Göttingen zu finden

Karte

Nicht der einzige Unfall im Raum Göttingen:

Zu einem tödlichen Fahrrad-Unfall im Kreis Göttingen kam es am Donnerstag (12.05.2020) in Rhumspringe.

Bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lastwagen erlitt der Radfahrer auf der Landesstraße 530 so schwere Verletzungen, dass noch vor Ort verstarb.

Erst Tage später konnte die Polizei die Identität des Opfers feststellen.

Medizinischer Notfall sorgt für Unfall auf A7 bei Göttingen

Ein Unfall in der Nacht zu Montag (18.05.2020) sorgte auf der A7 bei Göttingen für eine Vollsperrung. Grund war ein medizinischer am Steuer.

Bei dem Unfall bei Göttingen war ein Lastwagen gegen die Mittelschutzplanke gefahren. Der 33-jährige Fahrer aus Weißrussland blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 50.000 Euro.

Von Bernd Schlegel