101 Absolventen feiern ihr Abitur am Theodor-Heuss-Gymnasium

Schick und erfolgreich: 101 Frauen und Männer machten ihr Abitur 2019 am Göttinger Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) und stehen für den Abi-Jahrgang 2019, dem 2020 keiner folgen wird. Das Foto entstand am Hotel Freizeit In.

Am Theodor-Heuss-Gymnasium wurde der Abi-Jahrgang 2019 verabschiedet. 101 junge Frauen und Männer haben ihr Abitur gefeiert.

Es war die Woche und das Wochenende der Abitur-Feiern und -Bälle. In Göttingen haben etwa 800 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur gemacht – und es jetzt krachen lassen, zuerst festlich gekleidet und danach in lockerer Kleidung beim Durchtanzen der Nacht im Club – so hielten es auch die Abiturienten am Theodor-Heuss-Gymnasium.

Traditioneller Abitur-Feiertag am Samstag

Die Abfolge des „Feiertages“ am Samstag war klassisch: Zunächst am Morgen der besinnliche Auftakt mit dem Gottesdienst in der Corvinus-Kirche, dann der Festakt in der Aula mit Zeugnisübergabe, Musik vom Schulorchester unter Leitung von Andreas Kleinert und herausragende Reden.

Den Auftakt machte Schulleiterin Dr. Ulrike Koller, die mit ein wenig Wehmut auch bekannte, dass es „ihr“ letzter Abitur-Jahrgang sei, den sie nun verabschiede. 2020 fällt bekanntlich wegen der Rückkehr zu G 9 aus, und Koller wird dann nach exakt 20 Jahren als Schulleiterin in den Ruhestand gehen.

Das Lehrer- und-auch-sonst-Paar Jaqueline Ahrend und Claus Schlegel spielte sich dann die Bälle bei ihrer pointierten „Provokation in 14 Dialogen“ , die alles andere als eine typische Lehrer-Rede war. So war zwischen den humoristische Betrachtungen auch Raum für Ernstes.

Ahrend/Schlegel erinnerten auch an die Aufgaben, die diese Generation an Ex-Schülern bewältigen muss. Fridays for Future zeige, dass Verantwortung übernommen wird, das Bewusstsein für diese Aufgaben bei vielen vorhanden ist.

Die Rede der Schüler war ein Höhepunkt

Dann aber kam – wie immer ein Höhepunkt der Entlassungsfeiern – die Rede der Schüler. Jakob Koch und Philipp von Wallmoden meisterten diese Aufgabe mit Bravour und wurden mit viel Beifall bedacht – auch von den Lehrerinnen und Lehrern.

Dann gab es die lange wie wichtige Zeremonie der Zeugnisübergabe, das manche sogar mit der Mindestpunktzahl von 100 im wahrsten Sinne des Wortes errungen hatten. Als Tutorinnen und Tutoren gratulierten: Martina Dettmar, Andrea Martinez, Sandra Pedrana, Mathias Behn, Martin Dillmann, Hans-Joachim Küssner und Hauke Pölert.

Den musikalischen Höhepunkt lieferte die Solistin Pauline Jung und das Orchester unter Leitung von Franziska Schrader. Schließlich stand der Plichttermin: Foto auf dem Schulhof an.

Das Bild wurde am Abend vor dem Hotel Freizeit In noch einmal wiederholt, bis der Abi-Ball und letztlich der Tanz durch die Nacht anstand. Es war wie immer, seit es Abi-Feiern – nicht nur am THG – gibt: verdammt schön.