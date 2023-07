108 Unternehmen aus Region Göttingen wollen Innovationspreise

Bewerbungsschluss Innovationspreis Göttingen

+ © Hubert Jelinek Innovationspreis Landkreis und Stadt Göttingen: Die Ausgezeichneten erhalten neben dem Preisgeld auch die außergewöhnliche Statue „Mann trägt Pferd“, erdacht und geschaffen von dem einstigen Göttinger Künstler Christian Jankowski. © Hubert Jelinek

Die Region Göttingen hat viele einfallsreiche Erfinder und Unternehmer. Der Innovationspreis zeigt das.

Göttingen – Nach dem Einsendeschluss für Bewerbungen zum Innovationspreis 2023 unter dem Motto „Meilensteine setzen“ ist klar: 108 findige Unternehmerinnen und Unternehmer wollen den Preis gewinnen. Die Bandbreite der Wettbewerbsbeiträge ist erneut groß, teilt die WRG – Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH – mit.

Der Innovationspreis ist übrigens ein Wettbewerb der in die Region Göttingen und darüberhinaus strahlt: Bewerbungen kamen in den vergangenen Jahren oft auch aus den benachbarten Landkreisen Northeim, Goslar sowie Werra-Meißner-Kreis, Kassel und Holzminden.

Diesmal dabei: Atemmaske mit Lichtdesinfektion und klimafreundliches Alu-Recycling

Die Erfindungen und Entwicklungen reichen diesmal von einer ergonomischen Brille über eine Atemmaske mit Lichtdesinfektion bis zum CO2-neutralen Aluminium-Recycling, so die Organisatoren aus der WRG.

Breit ist auch das Spektrum der teilnehmenden Unternehmen: Dabei sind junge Gründerinnen und Gründer, mittelständische Unternehmen, weltweit agierende Konzerne und soziale Einrichtungen.

Landrat Riethig: Bewerbungen zeigen das Potenzial der Region Göttingen

Landrat Marcel Riethig jedenfalls ist schon jetzt begeistert und wertet die Zahl der Bewerbungen auch als starkes Zeichen: „Mehr als 100 Bewerbungen für den Innovationspreis 2023 zeigen, wie viel Potenzial und Ideen in der Region vorhanden sind.“

Es gehe darum, diese beim Innovationspreis deutlich zu machen. Der Landrat schaut dabei über den Tellerrand hinaus, er spricht bewusst von der Region Göttingen, die für ihn weit mehr ist als der Landkreis und die Stadt Göttingen. Beide richten übrigens den Innovationspreis zum ersten Mal gemeinsam aus. Auch ein Zeichen.

Oberbürgermeisterin Broistedt ist schon jetzt gespannt aufs Ergebnis

Auch Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt steht für dieses – neue – Denken: „Wir sind ein renommierter Wissenschaftsstandort, der bis heute vielfältige Innovationen hervorbringt. Dieser Wettbewerb versammelt und präsentiert die herausragenden Leistungen aus Göttingen, der Region und darüber hinaus.“ Damit stößt Petra Broistedt ins selbe Horn wie Marcel Riethig. Die Oberbürgermeisterin jedenfalls ist schon jetzt gespannt, welche Bewerbungen am Ende vorne liegen.

Projektleiterin Karin Friese kennt die Bewerbungen bereits. Eine Erkenntnis: Die Innovationen bieten auch „vielseitige Ansätze und Lösungen zu gesellschaftlichen Herausforderungen wie Digitalisierung, Klimawandel und Fachkräftemangel“. Für Friese ist klar: „Auf die Jury kommt wie immer keine leichte Aufgabe zu.“

Innovationspreis 2023: Preisgeld von 24000 Euro plus Publikumspreis

Zu vergeben sind elf Preise mit einem Preisgeld von insgesamt 24 000 Euro. Am Abend der Preisverleihung wird zusätzlich ein Publikumspreis im Wert von 2000 Euro überreicht.

Die 108 Bewerbungen wurden drei Innovationspreis-Kategorien zugeordnet: 38 Bewerbungen in der Kategorie „Gründer*innen und Jungunternehmer*innen (bis zwei Jahre nach Gründung)“, 40 Bewerbungen in der Kategorie „Unternehmen bis 20 Mitarbeiter*innen“ sowie 30 Bewerbungen in der Kategorie „Unternehmen über 20 Mitarbeiter*innen“.

18 Bewerbungen sind über das Portal des Klima-Innovationspreises Niedersachsen eingegangen, verteilt über alle drei Kategorien. Zudem konnten sich die Bewerber auf zwei Sonderpreise bewerben.

Innovationspreis 2023: drei Bewertungskriterien

Die Bewertung erfolgt anhand der Bewertungskriterien „Alleinstellungsmerkmal der Innovation“, „Wirtschaftlicher Erfolg“ und „Volkswirtschaftlicher Effekt“. Zusätzlich verleiht das Umweltministerium erneut den landesweiten und mit 10 000 Euro dotieren „Klima-Innovationspreis Niedersachsen“.

Umweltminister Meyer freut sich über viele Bewerbungen für Umweltpreis

Dazu sind mehr als 50 Klima-Innovationen eingereicht worden, was wiederum den Niedersächsischen Umweltminister Christian Meyer (Grüne) sehr zufrieden macht. „Die Unternehmen im Land sind Vorreiter beim Klimaschutz und wissen um die Dringlichkeit der Dekarbonisierung unserer Wirtschaft in Richtung Klimaneutralität.“

Preisverleihung ist am 21. November im Deutschen Theater

Die Preisverleihung wird am Dienstag, 21. November, wie gewohnt im großen Saal des Deutschen Theaters über die Bühne gehen. (Thomas Kopietz)

+ Marcel Riethig, Landrat Kreis Göttingen © Privat/nh