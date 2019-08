17 Notfallsanitäter aus Niedersachsen bestehen das Examen

Seit drei Jahren bildet die Rettungsdienstschule der Berufsfeuerwehr den Nachwuchs aller in Südniedersachsen tätigen Rettungsdienstorganisationen für den Beruf des Notfallsanitäters aus.

Jetzt haben die ersten 17 Auszubildenden die theoretische und praktische Ausbildung abgeschlossen und die staatliche Prüfung abgelegt. Am Donnerstag fand die feierliche Zeugnisübergabe statt.

Die Ausbildung dauert drei Jahre und umfasst theoretisch-praktischen Unterricht sowie praktische Ausbildungen in Krankenhäusern und in einer Lehrrettungswache, bei der die angehenden Notfallsanitäter während der gesamten Dauer als Auszubildende beschäftigt sind. Bei dem Projekt haben sich Arbeiter Samariter Bund und das Deutsche Rote Kreuz in den Landkreisen Göttingen und Northeim sowie die Johanniter-Unfall-Hilfe und die Berufsfeuerwehr in der Stadt Göttingen eng zusammen.

„Die Nachfrage bei den Hilfsorganisationen nach Auszubildenden ist hoch“, sagt Dr. Guido Kaiser, der die Rettungsdienstschule mit Jörg Stöber Leiter der leitet. „Daher werden auch alle 17 Notfallsanitäter in ein Berufsverhältnis übernommen.“ Zu den Ausbildungsinhalten zählen nicht nur Notfallmedizin, sondern auch Psychologie und Sozialwissenschaften, so Kaiser.

Der Notfallsanitäter ist die höchste nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst. Sie dürfen Maßnahmen anwenden, die normalerweise nur Ärzten vorbehalten sind, wie das Verabreichen von wichtigen Medikamenten im Notfalleinsatz, das Legen eines Venenzuganges oder das Einführen eines Beatmungsschlauches in die Luftröhre eines Patienten, wenn das Leben oder die Gesundheit unmittelbar gefährdet ist.

Im September starten die nächsten 20 Auszubildenden in die Ausbildung. Zusätzlich werden jährlich 20 Beamte der Berufsfeuerwehren Göttingen, Hameln, Hildesheim, Salzgitter und Wolfsburg zu Notfallsanitäterinnen bzw. Notfallsanitätern in Göttingen weitergebildet. Die dreijährige Ausbildung hat die zweijährige Rettungsassistentenausbildung abgelöst, die im Jahr 1989 eingerichtet wurde.

Die Rettungsdienstschule der Berufsfeuerwehr Göttingen hat ihren Sitz an der Breslauer Straße. Eigene Dozenten und Praxisanleiter mit langjähriger Einsatzerfahrung im Rettungsdienst garantieren eine praxisnahe Ausbildung. Notärzte komplettieren das schulische Angebot und unterstützen die Ausbildung des Nachwuchses im praktischen und theoretischen Bereich.