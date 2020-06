199 Menschen sind in der Region Göttingen aktuell mit Corona infiziert

199 Menschen (16 mehr als am Vortag) sind aktuell (Stand: Freitag, 12.6.) in der Region Göttingen mit Corona infiziert.

199 Personen (Stand: Freitag, 12.06.2020), 16 mehr als am Vortag, sind in Stadt und Landkreis Göttingen aktuell mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen (seit März) beträgt 1056 (plus 16); davon sind 325 (plus sechs) in der Stadt Göttingen gemeldet, 731 (plus zeh) im weiteren Kreisgebiet. Das berichtet das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen.

Die ermittelte Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner liegt bei 23,80 (Vortag: 25,63).

78 Personen (unverändert) sind an einer Erkrankung mit Covid-19 in Stadt und Landkreis Göttingen gestorben.

779 Personen (unverändert) sind wieder von der Infektion genesen. Es besteht unverändert ein Infektionsrisiko mit dem gefährlichen Virus. Erst am Samstag (30.05.2020) wurde ein Massenausbruch von Corona in Göttingen bekannt, der zu dem aktuellen Plus bei den Fallzahlen führt.

Corona-Fälle in der Region Göttingen

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte/aktuell Erkrankte) auf einen Blick:

Flecken Adelebsen (6/2)

Gemeinde Bad Grund (45/4)

Stadt Bad Lauterberg (83/3)

Stadt Bad Sachsa (76/2)

Flecken Bovenden (14/7)

Samtgemeinde Dransfeld (12/0)

Stadt Duderstadt (35/10)

Gemeinde Friedland (2/0)

Samtgemeinde Gieboldehausen (34/14)

Gemeinde Gleichen (11/4)

Stadt Göttingen (325/113)

Stadt Hann. Münden (18/2)

Samtgemeinde Hattorf (43/1)

Stadt Herzberg am Harz (207/9)

Stadt Osterode am Harz (98/9)

Samtgemeinde Radolfshausen (4/0)

Gemeinde Rosdorf (33/17)

Gemeinde Staufenberg (6/2)

Gemeinde Walkenried (4/0)

Nach den Corona-Fällen in Schlachtbetrieben fordern Forscher aus Göttingen bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter.

In Göttingen gab es einen Corona-Ausbruch, bisher sind 80 Infektionen bestätigt. Die Stadt Göttingen schließt ihre Schulen bis zum ersten Juni-Wochenende.

Der Krisenstab des Landes Niedersachsen stellte am Freitag (05.06.2020) die neuen Lockerungen der Corona-Regeln vor, die ab Montag (08.06.2020) gelten. Das Land Niedersachsen hält trotz des Corona-Ausbruchs in Göttingen an dem Stufenplan für die Lockerungen fest - ab Montag startet Stufe vier von fünf. Alle Infos dazu in unserem Live-Ticker zur Pressekonferenz des Krisenstabs Niedersachsen.

Um rund 600 Personen aus dem Brennpunkt des Corona-Ausbruchs in Göttingen zu testen, wurde in einer Tiefgarage ein Testzentrum aufgebaut.