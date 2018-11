20 Jahre Kaufpark in Göttingen: Ein Magnet für das Umland

Direkt an der A 7 und der Kasseler Landstraße: Das Fachmarktzentrum Kaufpark wird am 5. November 20 Jahre alt und ist ein Anziehungspunkt für Kunden aus der Region.

Göttingen. Vor 20 Jahren passiert Wegweisendes in Göttingen. Umstrittene Vorhaben wie das Badeparadies Eiswiese, die Lokhalle und der Kaufpark gehen ans Netz. Auch Einrichtungen wie Kimbu und Pro City starteten. Wir stellen die Projekte vor.

Andreas Gruber hat keinen Schrittzähler, aber in „seinem“ Kaufpark hat er sicher Millionen Schritte zurückgelegt. 200 Meter ist die Ladenzeile des „alten“, 1998 gebauten Hauptgebäudes lang. Besucher müssen auch schon ordentlich Meter machen, bis sie zum Büro des Center-Managers Gruber gelangen.

Dort stehen Mini-„Kaufpark“-Oscar-Figuren, Autogrammkarten von Michael Hirte oder Stefanie Hertel, ein großer Ventilator und Schild „Schön, dass Sie bei uns im Kaufpark sind“. Hier sitzt und arbeitet Andreas Gruber seit 20 Jahren, wenn der quirlige „Chef“ nicht gerade unterwegs ist. „Am liebsten bin ich unten“ – im langen Ladengang.

Leucht-Außenfassade

Rot-Weiß dominiert das Büro. Rot wird gerne auch die Außenfassade illuminiert. „Was ist die Farbe Ihres Lieblingsklubs, Ihrer Frau?“, fragt Gruber gerne mal die Gäste. „Gut, dann mache ich heute Abend blaues Licht!“ Die Lichtwand ist eine Attraktion. Und sie wird genutzt von Gruber, der ein offensiver Werber für den Kaufpark ist, hinter dem er voll und ganz steht. Von C&A kam er 1998 zurück in seine Studienstadt Göttingen, die er „wirklich toll findet“.

+ Lieblingsplatz: Center-Manager Andreas Gruber in der Ladenstraße, wo zum 20-jährigen Bestehen Aktionen laufen. © Thomas Kopietz „Toll“ ist für Gruber auch der Kaufpark, für den ihn Bauherr Dr. Hans-Rudolf Kurth verpflichtete. „So etwas gab es in der Region noch nicht, es war eine Sensation.“

Umstrittene Sensation

Eine Sensation, die freilich 1998 nicht alle so sensationell wie der Center-Manager fanden. Im Gegenteil: Politiker, besonders aber Einzelhändler in der Stadt, vor allem aus der Innenstadt, fürchteten um ihre Existenz. Für die frisch gegründete Händler-Gemeinschaft Pro City war es Ansporn, den Innenstadthandel zu schützen – auch mit einem „Einzelhandelskonzept“, das bestimmte Sortimente auf der Grünen Wiese, im Kaufpark, begrenzt. Der Center-Manager aber setzt auf Kooperation, „mancher Einzelhändler aus Göttingen hat einen Platz im Kaufpark gefunden“.

Heute sind die Diskussionen um das einst als „Monster an der Autobahn“ bezeichnete Zentrum abgeflaut, sie flammten aber wieder auf, als es um den Bau von Riesen-Möbelhäusern ging.

Innenstadt und Kaufpark

Kaufpark und Innenstadthändler leben nun miteinander. Liebe ist es nicht, eher eine Zweckgemeinschaft, wie es Gruber nennt und positiv formuliert: „Beide profitieren voneinander, der Weg über Autobahn und Zubringer in die City und von dort zu uns ist kurz.“

Die Lage, direkt an der A 7 und der Abfahrt Göttingen sowie den später gebauten Westumgehungen, hat denn auch eine zentrale Bedeutung für den Kaufpark und den sich schnell einstellenden Erfolg. „Wir ziehen die Kunden aus dem Umland“, sagt Gruber. Aus dem Raum Northeim-Hardegsen-Uslar, Westthüringen und Nordhessen sind es oft nur wenige Minuten mehr Anfahrt mit dem Auto als aus Göttinger Stadtteilen. Der Blick auf die Autokennzeichen kündet von der überregionalen Anziehungskraft des Fachmarktzentrums, das laut Gruber weit mehr als ein „Einkaufszentrum“, das oft von Textilanbietern dominiert werde.

Veranstaltungszentrum

Angezogen werden die Menschen auch durch die vielen Veranstaltungen. Die Landenhalle wird etwa 100 Mal pro Jahr zur großen Bühne, von der Immobilienmesse über die Autoschau Gö-Mobil und Tanz-Weltrekorde bis zu Benefiz-Aktionen. „Wir können hier vielen eine Bühne bieten, ob Sportvereinen oder Stars wie den Amigos oder Stefanie Hertel, die gerne bei uns vorbeischauen, um Autogramme zu geben und ein paar Stücke zu singen“, sagt Gruber. „All das lockt Menschen an – und das wollen wir ja auch.“ Denn auch Gruber muss Zahlen liefern. Nach einem Hype am Anfang hat sich die tägliche Besucherzahl auf 13 000 bis 15 000 pro Tag eingependelt. Für die Zukunft erhofft sich der Manager eine Wirkung auch von dem neuen Porta-Möbelhaus, das „weit bis nach Kassel, in den Norden und gen Osten werben wird“.

Kaufpark-Verkauf

Was die Zukunft bringt, ist auch für Center-Manager Gruber, ein wenig unklar: Nachdem Kurth den Kaufpark „für einen ordentlichen Preis“ an die von drei Fonds gebildeten Frankfurter Deka Immobilien GmbH zum 1. Februar 2019 verkauft hat.

Langjährige Mieter

Der neue Eigentümer werde aber das erfolgreiche Konzept mit größtenteils langfristigen Mietern wie Real, Aldi, TeGut und Intersport nicht umwerfen, sagt Andreas Gruber, der kein Hehl daraus macht, dass er gerne weiter täglich seine Meter im Kaufpark abspulen möchte. Der soll auch weiterhin Kauffreudige anziehen und „auch eine Bereicherung für die Göttinger Wirtschaft bleiben“.

Der Göttinger Kaufpark in Zahlen

Der Göttinger Kaufpark wurde 1998 fertig und öffnete iam 5. November nach zuvor heftigen Diskussionen die Pforten.

1 Der erste Tag des Fachmarktzentrums Kaufpark war der 5. November 1998.

7 Buslinien fahren den Kaufpark an, inklusive Bürgerbus Dransfeld.

13 Monate wurde Gebaut, bis der erste Teil des längst weiter gewachsenen Kaufparks fertig war.

42 Einzelhandelsgeschäfte gab es, als der Kaufpark eröffnet wurde. Mit der Erweiterung 2005 kamen noch einmal etwa 20 inklusive Tankstelle und TeGut dazu.

800 Menschen finden direkt oder indirekt Arbeit über das Fachmarktzentrum Kaufpark.

2000 Parkplätze warten auf dem gesamten Gelände von Kaufpark Nord und Süd auf die Kunden und Besucher.

15.000 Besucher pro Tag verzeichnet das größte Einkaufszentrum in Südniedersachsen.

100.000 Quadratmeter beträgt die Innenfläche des Kaufpark-Hauptgebäudes.

200.000.000 Besucher sind schätzungsweise bisher seit 1998 im 2005 erweiterten Kaufpark gewesen.

Programm zum „Geburtstag“ am Sonntag

Der Kaufpark feiert sein 20-jähriges Bestehen mit Geburtstagswochen und dem verkaufsoffenen Sonntag, „Red Sunday“, am 4. November, von 9 bis 18 Uhr, dann locken fast überall 20 Prozent Preisnachlass.

Dazu gibt es zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen wie das Schulorchesterfestival mit dem Otto-Hahn-Gymnasium, Hainberg-Gymnasium, IGS-Geismar und Internatsgymnasium Bad Sachsa. Von 10 bis 18 Uhr läuft die Geburtstagsaktion der Feinbäckerei Thiele und von 15 bis 18 Uhr das Glücksrad mit 20 000 Gewinnmöglichkeiten.

Das Autohaus Rolf verlost einen Citroën C 3 im Wert von 16 900 Euro. Bemerkenswert: Jeder Teilnehmer klebt auf seinen Gewinncoupon 50 Cent – der Erlös geht dann an den auf Spenden dringend angewiesenen ambulanten Kinderpflegedienst Kimbu, der ebenfalls 20 Jahre alt wird. „Wir hoffen, ein paar tausend Euro für Kimbu zusammen zu bekommen“, sagt Friedrich Rolf.

Weitere Infos gibt es hier.