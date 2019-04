20 Jahre Verkehrsverbund Südniedersachsen: Bus-Scouts stellten sich auf der Bühne vor

Präsentierten sich in Göttingen: Bus-Scouts von zwei Schulen aus Bad Gandersheim waren beim Aktionstag zum Geburtstag des Verkehrsverbundes Südniedersachsen (VSN) auf dem Bahnhofsvorplatz in der Uni-Stadt dabei.

Göttingen/Bad Gandersheim – 20 Jahre besteht der Verkehrsverbund Südniedersachsen (VSN): Das wurde mit einem Aktionstag am Göttinger Bahnhof gefeiert.

Dabei stellten sich unter anderem Bus-Scouts aus dem Norden des Landkreises Northeim auf der Bühne auf dem Bahnhofsvorplatz den Gästen vor. Die Jugendlichen sorgen künftig dafür, dass es bei Konflikten in den Schulbussen rund um Bad Gandersheim keinen Stress gibt. Wenn Probleme auftauchen, vermitteln sie zwischen den Schülern und dem Busfahrer.

Mit einem mehrstufigen Programm wurden die Schüler auf die anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet. Dabei standen den Jugendlichen die Lehrer Stefan Winzinger vom Roswitha-Gymansium und Thomas Mährländer von der Oberschule Bad Gandersheim sowie Polizeihauptkommissar Frank Semmelroggen vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim und Stefan Pülm, Geschäftsführer von Pülm-Reisen aus Rhüden, zur Seite. Neue Bus-Scouts des Roswitha-Gymnasiums sind Vincent Joel Algermissen, Vincent Bahn, Lea Beulshausen, Emma Elisabeth Eggert, Clara Freudenstein, Mexine Giebeler, Jannis Höweling, Simona Hussain, Magdalena Krause, Nora Josefin Krause, Lukas Michael Mackensen, Marleen Rathjen, Madeleine Rettig und Nicolas Schwitzky. Von der Oberschule Bad Gandersheim absolvierten Louis Köhler, Julianna Meloni, Emily Christin Pförtner sowie Jakim Elias Wurmstädt die Ausbildung.

Die Moderation des Aktionstages hatte Jan Fragel übernommen. Er kam dabei mit den Verantwortlichen des Verkehrsverbundes über die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region ins Gespräch. So erfuhren die Gäste, dass derzeit elektronische Ticket-Systeme, die den klassischen Fahrschein aus Papier überflüssig machen können, in Südniedersachsen in der Erprobung sind.