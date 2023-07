20. Juli: Das Erinnern an Widerständler stärkt die Demokratie

Kritische Worte bei Gedenkstunde

+ © Thomas Kopietz Bürgermeisterin Onjeka Oshionwu hat einen Kranz zum Gedenken an die Hitler-Widerständler vom 20. Juli 1944 niedergelegt und hält inne. Etwa 40 Menschen gedachten den von den Nazis ermordeten Widerstandskämpfern um Claus Schenk Graf von Stauffenberg am Gedenkstein Ecke Nonnenstieg/Stauffenbergring im Göttinger Ostviertel. © Thomas Kopietz

Göttingerinnen und Göttinger trafen sich am Mahnmal 20. Juli in der Oststadt und hörten auch kritische Worte der Rednerin

Göttingen – Die Welt wäre – auch heute – eine andere gewesen, wenn das lang geplante Attentat der Gruppe um Claus Schenk Graf von Stauffenberg am 20. Juli 1944 im Führerquartier Wolfsschanze erfolgreich gewesen, Adolf Hitler getötet worden wäre. In Göttingen gedachten Donnerstag, am Gedenkstein Ecke Nonnenstieg/Stauffenbergring 40 Menschen den mutigen Widerständlern.

Bekennender Demokrat Adam von Trott zu Solz und Göttingen

Mehr als 200 Menschen wurden seinerzeit von den Nazis umgebracht, mehrere Hundert, auch aus den Familien der Widerständler verhaftet. Zwei der Männer um von Stauffenberg haben Göttingen-Bezug, lebten und studierten dort in den 1920-er-Jahren: Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg und Adam von Trott zu Solz. Schulenburg war spät berufener Aufständler. Adam von Trott zu Solz überzeugter Demokrat.

Bürgermeisterin Onjeka Oshionwu legte einen Kranz mit weißen Margeriten und gelb-schwarzer Scherpe am Mahnmal nieder. Der Gedenkstein trägt als Inschrift ein Zitat Stauffenbergs: „Wir wollen eine neue Ordnung, die alle Deutschen zu Trägern des Staates macht und ihnen Recht und Gerechtigkeit verbürgt.“

Bürgermeisterin Onjeka Oshionwu mit klaren Worten an CDU und AfD

Eine demokratische Ordnung, die dauerhaft in Gefahr ist, wie Oshionwu an bedenklich Beispielen aufzeigte: So erhielt Stauffenbergs Tochter Maria noch 1984 von fingierten Absendern anonyme Briefe – darin Aussagen, dass ihr Vater ein Verbrecher gewesen und sie nicht besser sei.

„Fast 80 Jahre später gibt es zwar kaum noch Überlebende ehemalige NSDAP Mitglieder, die solche Briefe verschicken, dafür droht eine neue Rechte immer weiter zu erstarken“, sagte Oshionwu und verwies darauf, dass „eine offen nationalistische Partei“ eine Landratswahl im thüringischen Sonneberg gewonnen hat und in Raguhn-Jeßnitz der erste AfD-Bürgermeister im Amt ist.

Höcke und die „wohltemperierte Grausamkeit“

„Wir reden hier also von einer Partei, die als Landesvorsitzenden einen Faschisten hat“, sagte Oshionwu und nutzte eine von Gerichten erlaubte Bezeichnung für Björn Höcke, der noch vor gar nicht so langer Zeit im nahen Bad Sooden-Allendorf als Lehrer arbeitete. Um Höckes Denken aufzuzeigen, zitierte Oshionwu diesen: „Die Sehnsucht der Deutschen nach einer geschichtlichen Figur, welche einst die Wunden im Volk wieder heilt, die Zerrissenheit überwindet und die Dinge in Ordnung bringt, ist tief in unserer Seele verankert..“ Höcke spreche In seinem Buch auch davon, nicht um eine Politik der „wohltemperierten Grausamkeit‘ herumkommen“.

Auch aktuelle, konservative Politiker wurden von der Rednerin gerüffelt: Obwohl erwiesen sei, dass die Übernahme rechter Narrative nur einer Gruppe helfe, den Rechten, überböten sich Politiker wie Friedrich Merz oder Markus Söder mit Aussagen, die sich populistischen Feindbildern von Rechts bedienten.

Leben geopfert, um ein Leben in Frieden, Freiheit und Demokratie zu ermöglichen

Diese richteten sich vor allem gegen eine Partei, die sich dem Klimaschutz verschrieben habe, sagte die Grünen-Politikerin und mahnte: „Dabei sollten wir als Demokratinnen zusammenarbeiten und uns an Tagen wie heute daran erinnern, das Menschen in der Vergangenheit ihr Leben geopfert haben um uns ein Leben in Frieden, Freiheit und Demokratie zu ermöglichen.“

Dieses Erinnern helfe, wie die „Memo-Studie“ bestätige. „Die Studie zeigt anderseits aber auch, dass eine tiefe eine tiefe Auseinandersetzung mit der NS-Zeit zu mehr Einsatz für unsere Demokratie führt“, verwies Oshionwu.

Oshionwu: Demokraten müssen zusammenhalten und sich die Hand reichen

Wichtig sei weiter das Engagement für die Demokratie: Von Menschen, die sich ehren- und hauptamtlich für den gesellschaftliche Zusammenhalt einsetzen, könne man zurzeit gar nicht genüg haben, auch aufgrund der anstehenden Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Kriegen und dem Klimawandel. „Deshalb müssten Demokraten zusammenhalten und sich die Hand reichen.“

Hoffnung auf dauerhaftes Erinnern an die Widerständler um Stauffenberg

Die engagierte Demokratin und ehrenamtliche Bürgermeisterin Onjeka Oshionwu schloss mit den Worten: „Mit der Kranzniederlegung verbinde ich die große Hoffnung, dass wir uns auch an den 364 Tagen die nicht der 20. Juli sind, daran erinnern, wie wertvoll es ist, in einer Demokratie leben zu dürfen und dass es sich lohnt, sich für diese einzusetzen.“ Nichts anderes taten die Widerständler um Adam von Trott zu Solz. Seinen Namen trägt heute der Saal im Zentrum Alte Mensa in Göttingen. (Thomas Kopietz)