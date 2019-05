230.000 Euro Steuern hinterzogen? Staatsanwaltschaft fordert Bewährungsstrafe für 70-Jährigen

In dem seit Ende März laufenden Prozess um Steuerhinterziehung gegen ein Ehepaar aus Bad Lauterberg vor dem Landgericht Göttingen haben die Plädoyers begonnen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für den 70 Jahre alten Ehemann eine Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren. Die Strafe sollte zur Bewährung ausgesetzt werden, als Auflage sollte der Unternehmer 9000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Außerdem sei die Einziehung von 209.000 Euro anzuordnen. Dies sei der verbleibende Gesamtschaden nach dem Abzug der nachträglich gezahlten Lohnsteuerbeträge. Für die mitangeklagte 68-jährige Ehefrau beantragte die Staatsanwaltschaft einen Freispruch. Diese habe nur als „Strohfrau“ fungiert und an den Steuererklärungen nicht mitgewirkt.

Der Angeklagte war Geschäftsführer einer GmbH, die in der Baubranche tätig ist. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat der Unternehmer zwischen 2007 und 2014 in insgesamt 66 Fällen durch unrichtige und unvollständige Angaben gegenüber dem Finanzamt in Herzberg Einkommens-, Umsatz-, Gewerbe-, Lohn- und Körperschaftssteuern in Höhe von insgesamt 230.000 Euro hinterzogen.

Außerdem habe sich der Mann in elf Fällen der Urkundenfälschung schuldig gemacht, indem er fingierte Rechnungen von Geschäftspartnern erstellt und die Beträge unrechtmäßig als Betriebsausgaben geltend gemacht habe.

Die Plädoyers der Verteidigung sollen beim nächsten Verhandlungstermin im Mai gehalten werden. Dann wird auch das Urteil erwartet.

