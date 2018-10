27. Göttinger Literaturherbst: Nie zuvor kamen so viele Zuschauer

Göttingen. Der Göttinger Literaturherbst ist weiter in der Erfolgsspur. Das größte Literaturfestival in Norddeutschland verzeichnete vom 13. bis 21. Oktober einen Besucherrekord.

Noch vor einem Jahr hätten alle Literaturherbstbesucher im Göttinger Jahnstadion, der größten Sportstätte in Südniedersachsen Platz gefunden. Es fasst 17 000 Besucher. Knapp 16 000 waren 2017 zu den Literaturherbstveranstaltungen gekommen. Das bedeutete ebenfalls einen Rekord, der in diesem Jahr getoppt wurde: Der Veranstalter zählte diesmal mehr als 19 400 Gäste.

Der letzte Tag sorgte dabei noch mit überaus gut besuchten Veranstaltungen im Deutschen Theater, so beim Auftritt von Comedian Dietmar Wischmeyer, für einen Schub.

+ Medaille: Mike Miodownik las aus „Wunderstoffe: Zehn Materialien, die unsere Zivilisation ausmachen“. Von Moderator und MPI-Direktor Walter Stühmer erhielt er die Science Communication-Medaille 2018. © Jan Vetter/nh Die Gesamtauslastung der Veranstaltungsstätten auch in der Region und erstmals auch im nordhessischen Witzenhausen betrug knapp 95 Prozent, was den Geschäftsführer jubeln ließ: „Die Resonanz auf den diesjährigen Literaturherbst ist überwältigend“, sagte Johannes-Peter Herberhold. Er sieht damit auch das Profil und Programm des Festivals bestätigt. Eine Top-Besucherzahl hatte sich im Vorfeld angekündigt, denn nie zuvor war die Nachfrage im Vorverkauf so groß gewesen. „Es war zu spüren, dass das Festivalfieber die Menschen in Göttingen und der Region erfasst hat.“

Herausragend besucht war erneut die Wissenschaftsreihe, die mit den fünf Göttinger Max-Planck-Instituten und der Staats- und Universitätsbibliothek veranstaltet wird. Allein 1700 Besucher kamen zu den Veranstaltungen, die auch besetzt waren mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler, der Klimaökonomin Claudia Kemfert und Mike Miodownik, der die Science-Communication-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft erhielt. Herberhold verwies auch auf die meist stark besuchten zehn Veranstaltungen in der Region, so mit „Astrid Lindgren“ Eva Mattes und Paul Maar in der Northeimer Stadthalle.

Als Stars waren unter anderem dabei: Frank Schätzing, das Duo Iris Berben/Anke Engelke – beide Veranstaltungen in der Stadthalle waren ausverkauft –, Robert Seethaler, Buchpreisträgerin Maria Mahlke, Dörte Hansen, Orhan Pamuk, Maja Lunde und Hanns-Josef Ortheil.

Auch die Reihe Weltliteratur für ALLE mit Lesungen in einfacher Sprache mit den Göttinger Theatermachern Stille Hunde kam an. Sie wurden von der Aktion Mensch unterstützt.

Etwas vom Literaturherbst klingt noch nach: Die Ausstellung „Balkon“ des Literaturnobelpreisträgers Orhan Pamuk ist noch bis zum 2. November täglich von 15 bis 18 Uhr (außer montags) im Günter-Grass-Archiv zu sehen.

Der Literaturherbst 2019 findet vom 18. bis 27. Oktober statt. Der nächste Besucherrekord winkt. Das Programm wird im August 2019 bekannt gegeben.