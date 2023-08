38-Jähriger aus Göttingen wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen angeklagt

Von: Heidi Niemann

Blick im Sommer 2023 auf einen Wegweiser zum Gebäudekomplex von Landgericht, Amtsgericht und Arbeitsgericht Göttingen. © Thomas Kopietz

Vor dem Landgericht Göttingen muss sich ein 38-jähriger Mann wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen verantworten. Es geht um Vergewaltigung.

Göttingen – Ein 38-jähriger Angeklagter aus Göttingen muss sich seit Mittwoch wegen gewaltsamer sexueller Übergriffe auf zwei Frauen vor dem Landgericht Göttingen verantworten.

Die erste Tat soll sich im Mai 2021 in der Göttinger Innenstadt ereignet haben, die zweite im Juli 2022 in einer Wohnung in der Göttinger Südstadt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Vergewaltigung vor.

Anklage wegen sexueller Übergriffe: 38-Jähriger vor dem Landgericht Göttingen angeklagt

Laut Anklage soll der 38-Jährige im Mai 2021 in den frühen Morgenstunden gegen 3.30 Uhr auf dem Parkplatz der Volksbank am Geismartor eine ihm unbekannte Frau angesprochen haben. Er habe ihr dann unvermittelt gegen den Kopf geschlagen, sie auf den Boden geworfen und versucht, ihre Hose herunterzuziehen.

Gleichzeitig habe er seine eigene Hose heruntergezogen, um an der Frau sexuelle Handlungen vorzunehmen. Als ein Passant auf ihre Hilferufe aufmerksam wurde und ein Pkw vorbeifuhr, habe er von ihr abgelassen und sei geflüchtet.

Bei der zweiten Tat soll er laut Anklage im Juli vergangenen Jahres gegen 5 Uhr morgens eine Frau angesprochen haben, die ihn flüchtig vom Sehen gekannt habe. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er ihr angeboten haben, sie nach Hause zu begleiten. Dort angekommen, habe er gefragt, ob er ihre Toilette benutzen könne.

Angeklagter aus Göttingen sind seit Februar in der JVA Rosdorf

Die Wohnungsinhaberin habe dies arglos bejaht. Als er anschließend aus dem Bad herauskam, habe er sie unvermittelt am Hals gepackt und auf ihr Bett geschubst. Er habe sie dann gewürgt, ihr den Mund zugehalten und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Die Frau habe versucht, sich ihm zu entziehen, dies sei ihr jedoch nicht gelungen.

Der 38-Jährige war im Februar aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Göttingen festgenommen worden.

Seitdem sitzt er in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Rosdorf in Untersuchungshaft. Das Gericht hat für den Prozess nach derzeitigem Stand sieben Verhandlungstage angesetzt. (Heidi Niemann)