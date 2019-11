Riesenhilfe für krebskranke Kinder: Verein spendet 50.000 Euro für die Forschung und viele Spielzeuge

50.000 Euro und viele Spielzeuge: Der Verein „Menschen für Kinder“ sorgte auf zwei Kinderstationen der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) für eine vorgezogene Bescherung.

Die Geldspende ging komplett an die Kinderkrebsstation.

Jedes Jahr erkranken rund 500 Kinder und Jugendliche an Krebs

„In Deutschland erkranken jährlich etwa 500 Kinder und Jugendliche an einem Hirntumor“, schilderte Prof. Christof Kramm, Leiter der Abteilung Pädiatrische Hämatologie und Onkologie der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin.

Damit gehörten diese Erkrankungen nach Leukämie zu den zweithäufigsten Krebserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. „Einige Arten dieser Hirntumore sind leider immer noch nicht heilbar, so dass dort ein großer Forschungsbedarf besteht“, berichtete Kramm.

Geld zur Unterstützung der Forschung

Der Verein „Menschen für Kinder“ aus Mittelhessen unterstützt die Forschungsarbeit auf diesem Gebiet in der Kinderonkologie der UMG bereits seit sieben Jahren. Das Geld, das die Vorstandsmitglieder Dieter Greilich, Jens Hebstreit, Wolfgang Grommet und Norbert Schmidt diesmal im Gepäck hatten, fließt erneut in das Forschungsprojekt von Dr. Maria Wiese.

„Aktuell untersuchen wir dabei, inwieweit natürliche Wirkstoffe aus der Cannabispflanze eine potenzielle, zusätzliche therapeutische Option zur Behandlung von bisher unheilbaren, aggressiven Hirntumoren sein können“, so Wiese.

Mehrere Aktionen

„Das Spendengeld ist im Laufe des Jahres durch verschiedene Aktionen zusammengekommen“, sagte der Vereinsvorsitzende Dieter Greilich. Hauptaktion sei auch diesmal wieder eine Fahrradtour mit über 400 Teilnehmern gewesen, bei der unter anderem das Startgeld als Spende weitergegeben werde und bei den Stopps weitere Spenden von Firmen kämen. freute sich Greilich. „Mit Spendeneinnahmen von 260 000 Euro war es die bislang erfolgreichste Tour überhaupt“, freute sich Greilich. Insgesamt habe der Verein 2019 etwa 460 000 Euro gesammelt, die an verschiedene Kliniken in Deutschland aufgeteilt worden seien. per

Der Verein "Menschen für Kinder" - Mittlerweile über 2000 Mitglieder

Als eine Gruppe befreundeter Musiker und Künstler 1986 bei einer Zusammenkunft von einem Einzelschicksal in ihrem nahen Umfeld erfuhr, entstand die Idee zu „Menschen für Kinder“. Man schloss sich zusammen, um der Station Peiper in Gießen zu helfen. Im Januar 1996 wurde der Verein „Menschen für Kinder“ (MfK) in Braunfels gegründet. „Ziel war und ist es, Kinder in Not zu unterstützen“, sagt der Vorsitzender Greilich.

Inzwischen habe der Verein weit mehr als 2000 Mitglieder und fast täglich kämen neue dazu. Die gemeinnützige Organisation setzt sich ehrenamtlich für langzeiterkrankte, im Schwerpunkt krebskranke oder sonst in Not geratene Kinder ein. Auf verschiedensten Wegen – von der Benefiz-Radtour bis zur Fahrradversteigerung, vom Verzicht auf Geburtstagsgeschenke und einer entsprechenden Spende bis zu Sammlungen bei den vom Verein und seinen Freunden und Unterstützern durchgeführten Veranstaltungen – werden Spendengelder für die gute Sache gesammelt.