500 Menschen protestieren in Göttingen für sichere Fluchtwege und Häfen

Etwa 500 Menschen gingen am Samstag für sichere Fluchtwege und Häfen in Göttingen auf die Straße.

Göttingen. Mit einem Protestmarsch und Kundgebungen haben am Samstag in Göttingen rund 500 Menschen für Fluchtwege für Geflüchtete und Häfen für Rettungsschiffe demonstriert.

Die Teilnehmer waren dem Aufruf des Bündnisses „Seebrücke Göttingen“ sowie zahlreichen Göttinger Initiativen, Parteien und Kirchen gefolgt, um deutlich zu machen, dass Seenotrettungsorganisationen und ihre humanitäre Arbeit nicht länger kriminalisiert werden dürften.

Bei der Auftaktkundgebung am Gänseliesel sprachen sich die beiden Seenotretter Erik Marquardt und Paula Döllscher, die bereits im Mittelmeer auf privaten Seenot-Rettungsschiffen unterwegs waren, für „Anstand und Mitgefühl“ aus.

„Es ist schön, dass so viele Menschen gekommen sind, aber gleichzeitig ist es tragisch, dass wir uns überhaupt hier treffen müssen“, meinte Marquardt.

+ Protest für die Seenotrettung: Die Kundgebung des Bündnisses „Seebrücke in Göttingen“ am Gänseliesel. © Per Schröter Man müsse sich schämen für das mangelnde Mitgefühl von Politikern, die von „Asyltourismus“ sprechen. „Wie würden die Seehofers dieser Welt reagieren und handeln, wenn es ihre eigenen Angehörigen wären, die im Meer schwimmen und ertrinken“, fragte er und lud alle Politiker ein, einmal an Bord mitzufahren und sich selbst ein Bild über die Lage zu machen.

„Über Seenotrettung kann man nicht streiten“, meinte Paula Döllscher. „Sind wir erst mal so weit gekommen, befinden wir uns in der Barbarei“, so die Ärztin.

Glocken läuten passend

Einen echten Gänsehautmoment gab es bei der Zwischenkundgebung an der St.-Jacobi-Kirche. Dort hatte Friedrich Selter, Superintendent der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Göttingen, zu einer Schweigeminute für die im Mittelmeer getöteten Flüchtlinge aufgerufen.

Dass dies genau um 12 Uhr geschah und in die Stille hinein die Kirchenglocken läuteten, war so nicht geplant gewesen, passte aber perfekt zur Situation. „Das ist ein schönes Zeichen, dass das Gedenken nicht ungehört bleibt“, meinte Selter.