5000 Euro: Preis für die Göttinger Suchtkrankenhilfe

Von: Thomas Kopietz

Preis für den Göttinger Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe - überreicht von Sozialminister Dr. Andreas Philippi. Initiatoren sind die Ersatzkassen in Niedersachsen. © Privat/nh

Hilfe zur Selbsthilfe: Für ihr Engagement erhält die Göttinger Suchtkrankenhilfe 5000 Euro von den Ersatzkassen in Niedersachsen.

Göttingen – Die Ersatzkassen in Niedersachsen haben in Hannover zum dritten Mal ihren Selbsthilfepreis verliehen. Gleich fünf Gruppen wurden in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet und konnten sich über Preisgelder von insgesamt 5000 Euro freuen.

Preisträger ist auch der Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe in Göttingen. 28 Selbsthilfegruppen aus Niedersachsen hatten sich beworben.

Urkunden für die Preisträger

Der Niedersächsische Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi (SPD) überreichte im Alten Rathaus von Hannover die Urkunden an die Preisträger. „Abhängigkeitserkrankte benötigen professionelle Hilfe und entsprechende Behandlung. Ungefähr jeder und jede Sechste in Niedersachsen zeigen abhängige Verhaltensweisen und die Zahl der indirekt Betroffenen ist noch weitaus größer“, sagte Philippi.

Die Ersatzkassen würdigen mit dem Preis stellvertretend alle, die sich ehrenamtlich in der Selbsthilfe engagieren.

Er würdigte die Helfenden, fand treffende Worte: Unzählige Selbsthilfegruppen leisten einen sehr wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. „Sie begleiten Menschen über eine lange Zeit des oftmals sehr steinigen Weges. Sie bringen Betroffene zusammen, die sich in einer schwierigen Situation gegenseitig unterstützen und Mut machen“, sagte Philippi.

Wichtige Bedeutung

Auch Hanno Kummer, Leiter der Landesvertretung beim Verband der Ersatzkassen (vdek), betont die Bedeutung der Selbsthilfegruppen in Niedersachsen: „Die Ersatzkassen würdigen mit dem Preis stellvertretend alle, die sich ehrenamtlich in der Selbsthilfe engagieren. Damit wollen wir auch noch mehr Menschen ermutigen, Probleme in die eigene Hand zu nehmen und in der Selbsthilfe aktiv zu werden.“

Neben der Göttinger Inititative Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe wurden noch Selbsthilfegruppen in Stadthagen, Uelzen, Delmenhorst und Elbmarsch ausgezeichnet.

100.000 Menschen gelten in Niedersachsen als alkoholkrank

Mehr als 100.000 Menschen in Niedersachsen gelten als alkoholkrank. Viele weitere haben mit Süchten aus anderen Bereichen wie Glücksspiel, illegale Drogen, Nikotin, Medikamente oder Essstörungen zu kämpfen. Sie erfahren in der Selbsthilfe oft wertvolle Unterstützung, indem sie sich gemeinsam mit anderen in einem geschützten Raum offen über ihre Probleme austauschen.

Die Ersatzkassen in Niedersachsen unterstützen insgesamt 45 Landesverbände von Selbsthilfeorganisationen, etwa 1500 vor Ort aktive ehrenamtliche Selbsthilfegruppen sowie 44 Kontaktstellen mit mehr als 2,4 Millionen Euro pro Jahr. (Thomas Kopietz)