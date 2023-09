51 Jahre nach Eröffnung: Rewe in Rosdorf schließt - Auf den Abriss folgt der Neubau

Von: Per Schröter

Teilen

Marktbetreiber Matthias Jacobs (v. l.), Marktleiter Lukas Müller und Regions-Vertriebsleiter Dietmar Leyk vor dem REWE-Markt in Rosdorf, der abgerissen und neu aufgebaut wird. © Per Schröter

Letzter Verkaufstag für Rewe in Rosdorf bei Göttingen: Der alte Markt wird abgerissen, ein Neubau und die Wiedereröffnung folgt 2024.

Rosdorf – 51 Jahre nach seiner Eröffnung wird der REWE-Markt in der Göttingerstraße in Rosdorf (Kreis Göttingen) abgerissen und neu aufgebaut. Am Samstag, 9. September, schließt der Markt deshalb für ein Jahr vorerst seine Pforten.

„Das Gebäude ist in die Jahre gekommen und wir haben festgestellt, dass wir uns weiterentwickeln müssen“, begründet Marktbetreiber Matthias Jacobs die Baumaßnahme. Nicht nur das Gesamterscheinungsbild des Marktes passe nicht mehr in die Zeit.

Der Rewe-Markt in Rosdorf schließt nach 51 Jahren - Die Kette baut am selben Standort neu

„Es gibt altersbedingte Baumängel, energetisch passt es nicht mehr und die zur Verfügung stehende Fläche von mehr als 2.000 Quadratmetern kann nicht optimal genutzt werden“, ergänzt Marktleiter Lukas Müller.

Weil eine Sanierung und Modernisierung des alten Gebäudes zu aufwändig wäre, hat die Rewe Group als Mieterin zusammen mit Matthias Jacobs und dem Gebäudeinhaber entschieden, es abzureißen und neu aufzubauen. Nach Geschäftsschluss am kommenden Samstag um 16 Uhr werden die Türen ein letztes Mal abgeschlossen und in der kommenden Woche rollen schon die Bagger an.

„Am Donnerstag, 14. September, werden wir dann nur zwei Häuser weiter links neben der Esso-Tankstelle einen Übergangsmarkt eröffnen“, sagt Matthias Jacobs, der in Grone und in der Göttinger Innenstadt noch zwei weitere Rewe-Märkte betreibt.

Rewe-Markt in Rosdorf: Wiedereröffnung 2024 auf 2.000 Quadratmetern Einkaufsfläche

Der Übergangsmarkt in der Göttingerstraße 50 sei für „den schnellen Einkauf mit bekannten Gesichtern“ gedacht. „Da die Fläche dort nur rund 400 Quadratmeter beträgt, wird das Sortiment natürlich nicht mehr so umfangreich sein wie hier“, sagt Lukas Müller. Die Grundversorgung bleibe aber auf jeden Fall gesichert.

„Außerdem wird es weiterhin unseren Abholservice gegen“, betont Müller. Bestellte Ware werde vom Markt in Grone bereitgestellt und könne dann im Übergangsmarkt in Rosdorf abgeholt werden.

„Was den Neubau angeht, können sich die Kunden auf ein Konzept freuen, das es so in Göttingen noch nicht gibt“, sagt REWE Regions-Vertriebsleiter Dietmar Leyk, ohne näher auf die Neuerungen einzugehen.

Für die Zeit des Rewe-Neubaus: Alle Mitarbeiter bleiben angestellt

Der neue Markt werde eine Verkaufsfläche von 2.000 Quadratmetern haben und damit erneut „zu den großen Märkten im Raum Göttingen“ zählen. „Für die Zeit der Bauarbeiten werden alle unser Voll- und Teilzeitbeschäftigten übernommen“, betont Matthias Jacobs, der den Rosdorfer Markt seit 2002 betreibt.

Wer nicht im Übergangsmarkt arbeitet, werde in einer der anderen Filialen untergebracht. Mit der Eröffnung des neuen Marktes rechnet Jacobs im September kommenden Jahres. (Per Schröter)