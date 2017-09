60 Erstsemester in drei Studiengängen am Start

Vorfreude auf das Studium: Am Gesundheitscampus Göttingen wurden 60 Erstsemester begrüßt, darunter viele Frauen. Bislang werden drei Studiengängen in Gesundheitsberufen angeboten.

Göttingen. Der Gesundheitscampus Göttingen lebt und geht in die zweite Saison: Neben Pflege und Therapiewissenschaften starten auch Studierende im Studiengang Mediziningenieurwesen.

60 Erstsemester sind neu am Gesundheitscampus, der auf dem alten Sartorius-Gelände untergebracht ist und dort nach dem Neubau auch bleiben wird. Sie studieren Pflege- und Therapiewissenschaften sowie erstmals Mediziningenieurwesen.

Für HAWK-Vizepräsident Prof. Dieter Grommas sind die neuen Studierenden „in gewisser Hinsicht Pioniere“. Er blickt zuversichtlich voraus: „Unser Projekt Gesundheitscampus wird nur gemeinsam mit ihnen ein Erfolg.“

Der Gesundheitscampus Göttingen ist ein Kooperationsprojekt der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und der HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, das organisatorisch an der HAWK-Fakultät Naturwissenschaften und Technik angesiedelt ist. Der Anspruch dieses Projekts ist, die Ausbildung der Gesundheitsberufe neu zu konzipieren.

Prof. Heyo K. Kroemer, Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), unterstreicht die Notwendigkeit: „Die Welt wird sich ändern, weil die Bevölkerung massiv älter wird. Wir haben früh überlegt, wie wir uns als größter Arbeitgeber der Region auf die Herausforderungen des Wandels einstellen können“, sagte Kroemer. Mit der HAWK seien Ausbildungsformen entwickelt worden, die mit Leben gefüllt würden. Man wolle so auch dem Fachkräftemangel in Gesundheitsberufen entgegenwirken.

HAWK-Studiendekan Prof. Dr. Christoph Rußmann hob hervor, dass es durch die schleichende Überalterung immer mehr Bedarf an Gesundheitsleistungen geben werde. Er wünscht sich auch ein Feedback und Anregungen der Studierenden, um das Angebot stetig verbessern zu können. „Beteiligen Sie sich an den Lehrevaluationen, arbeiten sie in der Studienkommission mit, reden Sie mit uns, dann sind wir gemeinsam auf dem richtigen Weg“, forderte Rußmann die Studierenden zur Beteiligung auf.

Die wurden auch mit Ohr-Stöpseln ausgestattet. Petra Kirchhoff, Unternehmenssprecherin von Sartorius, schenkte den Erstsemestern diese ungewöhnlichen Hilfsmittel. Sie werden sie benötigen, denn auf dem Werksgelände werden Gebäude und Fundamente abgerissen und beseitigt. Danach wird auf 30.000 Quadratmetern, das sind etwa vier Fußballfelder, für 100 Millionen Euro durch einen Hamburger Investor und Entwickler nach dem Prinzip „Bilden-Gründen-Wohnen“ neu gebaut. So auch für die Bildungseinrichtung Gesundheitscampus, an der einmal 500 Studenten lernen sollen. 2018 startet mit Versorgungsmanagement der vierte Studiengang, wie Prof. Annette Probst, Mitinitiatorin des Gesundheitscampus und Projektleiterin, ankündigt.