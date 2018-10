70 Jahre IG Metall: Ehrungen für Günter Meyer und Hubert Sarfeld

Göttingen. Die IG Metall hat bei ihrer Jubilarfeier im Hotel Freizeit In Göttingen zwei Mitglieder für ihre 70-jährige Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ausgezeichnet.

Es handelt sich dabei um Günter Meyer aus Hann. Münden und Hubert Sarfeld aus Göttingen. Erster Gratulant war Horst Schmitthenner, der 1989 bis 2003 im Bundesvorstand der IG Metall gearbeitet hat und die Festrede hielt.

Der Mündener Meyer war am 1. Juli 1948 in die IG Metall eingetreten, Hubert Sarfeld am 1. November des Jahres. Schmitthenner, 77 Jahre alt, aber noch voller Vitalität, erinnerte an dieses Jahr kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das noch von Hunger bestimmt war. Die neu gegründeten Gewerkschaften verstanden sich damals als „antifaschistische Kraft“. Schmitthenner: „Es ist diese Tragödie, die uns auch über 70 Jahre nach der Nazi-Diktatur, ausrufen lässt: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!“

Für ihre 60-jährige Treue zur IG Metall wurden Norbert Kreisel aus Adelebsen, Werner Ricke aus Göttingen und Franz Scheler aus Syke ausgezeichnet.

50 Jahre in der IG Metall

Manfred Bitterlich, Lothar Seufer (beide Gleichen), Gerhard Böhm (Bovenden), Rudolf Junghans, Manfred Unger (Göttingen), Karl-Heinz Justinski (Hardegsen), Günter Kreiss (Göttingen) und Vittorio Scandurra (Friedland).

40 Jahre in der IG Metall

Eleni Alkimou, Friedbert Arndt, Rolf Behrens, Angelika Friebe, Jürgen Gabler, Lothar Lechte, Francisco Rodriguez-Escamez, Armin Steimel, Gottfried Warnecke (alle aus Göttingen), Horst August (Neu-Eichenberg), Dieter Berg, Albin Nürnberger, Reinhard Römer (alle aus Bovenden), Hans-Christian Dawe, Uwe Petersen, Stephanie Wolff (alle aus Rosdorf), Peter Duksch (Uslar), Detlef Fladung (Gleichen), Hans Jörg Gronemann, Gerhard Kiesow, Winfried Kühne (alle aus Hann. Münden), Bernd Hagemann, Sonja Schmidt (beide aus Reinhardshagen), Wolfgang Hartmann, Dirk Kirstan (beide aus Ebergötzen), Norbert Josef Janker (Dransfeld), Helmut Larisch (Waake), Thomas Niekrenz (Fuldatal), Hans-Jürgen Tiemann (Northeim), Karl-Heinz Vogel (Duderstadt), Karl-Friedrich Voigt (Friedland) und Detlev Wiesner (Niemetal).

25 Jahre in der IG Metall

Samir Alicajic (Rosdorf), Ulrike Bopp (Nörten-Hardenberg), Monika Borchard (Duderstadt), Marcel Gail (Ebergötzen), Jörg Milkereit, Rudolf Radke, Athanasios Sverkos (alle Göttingen) und Andreas Müller (Gleichen).