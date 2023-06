75 Jahre Max-Planck-Gesellschaft: Forschung mit Weltruf

Von: Thomas Kopietz

Das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen: eines von vier Instituten in Göttingen – und das mit dem auffälligsten Gebäude. Es steht auf dem Nordcampus. © Thomas Kopietz

Vor 75 Jahren wurde in Göttingen die Max-Planck-Gesellschaft aus der Taufe gehoben. Jetzt rückt ein Göttinger an die Spitze der Forschungseinrichtung.

Sie ist heute eine einzigartige wie international hoch angesehene Forschungseinrichtung mit Weltruf: die Max-Planck-Gesellschaft. In Göttingen steht im übertragenen Sinne ihre Wiege – mit der Gründung der MPG am 26. Februar 1948.

Gut 75 Jahre später schließt sich dort an diesem Donnerstag der Kreis: Der künftige MPG-Präsident wird ins Amt eingeführt – es ist ein Göttinger.

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft bildete Fundament

Das Fundament der Max-Planck-Gesellschaft bildete die 1911 gegründete, lange Zeit von den Nazis beherrschte Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG).

Der braune Anstrich aber sollte 1948 nicht mehr auf die neue Max-Planck-Gesellschaft abfärben. Die Besatzungsmächte waren sich uneins. Die Frage war: Deutschland lieber wissenschaftlich klein halten oder die exzellenten Kapazitäten fördern?

Spitzenforschung im Vordergrund

Politiker und Wissenschaftler wollten mit der MPG die Spitzenforschung, die vor und während beider Weltkriege aber auch Chemiewaffen- und Menschenversuche zu verantworten hatte, ganz neu aufstellen. Die westdeutschen Bundesländer kündigten trotz knapper Kassen ihre Unterstützung an, setzte man doch auf Wissenschaft als Mittel des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wiederaufbaus.

Gründung der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) 1948 in der Aerodynamischen Versuchsanstalt in Göttingen: Chemiker und erster MPG-Präsident Otto Hahn (stehend rechts) neben Niedersachsens Kultusminister Adolf Grimme. © Max-Planck-Gesellschaft/nh

KWG-Wissenschaftler wie die Göttinger Atomforscher Otto Hahn und Werner Heisenberg, die von den Briten im Frühjahr 1945 bei Cambridge interniert worden waren, brachten sich ein. Sie verfügten über Renommee und internationale Verbindungen, vor allem nach England. Die Schlüsselfigur für den Neustart aber war Max Planck.

Göttingen ist Forschungsstandort mit Vorzeigecharakter

75 Jahre nach der Gründung gilt Göttingen nicht nur immer noch als die Wiege der Max-Planck-Gesellschaft, sondern ist auch mit dem Göttingen-Campus ein Forschungsstandort mit Vorzeigecharakter. Die Stadt verfügt über das größte MPI in Deutschland: Das Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaft entstand 2022 in einer für die MPG wie die Forschungslandschaft einzigartigen Großfusion zweier ohnehin schon starker Institute, dem für Experimentelle Medizin und dem für Biophysikalische Chemie. Das neue Mega-Institut verkörpert die heute notwendigen wie erfolgversprechenden Forschungskooperationen über Disziplin-Grenzen hinweg.

Für eine modern aufgestellte MPG steht auch der künftige Präsident. Der Chemiker, Struktur- und Molekularbiologe Prof. Patrick Cramer arbeitet seit zehn Jahren in Göttingen, ist dort am MPI für Multidisziplinäre Naturwissenschaften noch bis Ende Juni Direktor der Abteilung Molekularbiologie. Sein gesamtes Forscherleben beschäftigt sich Cramer mit der RNA-Polymerase und der Gen-Transkription, dem Kopiervorgang der Gene.

Beharrlichkeit zahlt sich aus

Seine Beharrlichkeit zahlte sich aus: Cramer sammelte hochkarätige Auszeichnungen, wurde in der Pandemie auch zu einem Top-Corona-Forscher mit starkem Team im Rücken. Spitzenforscher, Wissenschaftsmanager und -kommunikator mit diplomatischer Veranlagung: Das ist das Profil des Patrick Cramer, der somit der Prototyp des Forschungsgesellschaft-CEO (Chief Executive Officer) ist, eine treffendere Bezeichnung als „Präsident“.

In der Tradition ist Cramer dabei grundsätzlich gar nicht so weit weg vom Namensgeber Max Planck, der ebenfalls als Wissenschaftsorganisator agierte, dem die Selbstverwaltung der Wissenschaft wichtig war. In jener Selbstverwaltung sieht auch Cramer eine Stärke der Gesellschaft, die er in dieser Form als „einzigartig weltweit“ und konkurrenzfähig zu Harvard und Stanford in den USA sieht.

Prof. Patrick Cramer, zukünftiger Präsident der Max-Planck-Gesellschaft © Hubert Jelinek

Patrick Cramer setzt auf den Nachwuchs, „das stärkere Einbinden von hochtalentierten Wissenschaftlern in die Max-Planck-Gesellschaft“ und auf eine gelebte Offenheit. Es gelte, über gezielte Programme, die Jungen zu halten, „das Abwandern der Besten auch in die Großindustrie zu verhindern.“

Stärke Kooperation notwendig

Gleichzeitig müsse man sich stets selbstkritisch hinterfragen, auch, „ob und wo es beharrende Kräfte“ in der riesigen, thematisch extrem vielschichtigen Gesellschaft mit 85 Instituten gibt. Der neue Präsident sieht zudem die Notwendigkeit, dass Institute in Projekten stärker kooperieren. „Diese Brücken könnten auch die jüngeren Postdocs bauen.“

Die Max-Planck-Gesellschaft hat die Grundlagenforschung nach dem Zweiten Weltkrieg wieder gestartet – in einem demokratischen System. Dafür steht sie noch heute. Die MPG hat sich in einer wachsenden Republik entwickelt. Gesellschaft, Staat, Wirtschaft und Wissenschaft profitierten davon.

Max-Planck-Gesellschaft steht vor Herausforderungen

In der heutigen Zeit steht die Max-Planck-Gesellschaft vor Herausforderungen. Die finanziellen Mittel sind auch aufgrund der Inflation knapper. Zudem verändert sich durch China der internationale Wettbewerb. Das Tempo in der Forschung wird höher. All das weiß der neue Präsident Patrick Cramer – aus eigener Erfahrung. (Thomas Kopietz)

Hintergrund: Max-Planck-Gesellschaft in Zahlen 4 Max-Planck-Institute (MPI) gibt es insgesamt in Göttingen – darunter ist das größte überhaupt, das MPI für Multidisziplinäre Naturwissenschaften mit mehr als 1000 Mitarbeitern, 13 Abteilungen, 10 Emeritusgruppen und auch 25 Forschungsgruppen. 85 Max-Planck-Institute, davon 80 in Deutschland, gibt es. Die meisten hat Frankfurt (6), je 5 sind in Berlin und München. Garching, Tübingen, Heidelberg, Bonn und Köln haben vier. 1,97 Milliarden Euro erhielt die Max-Planck-Gesellschaft 2021 zur Finanzierung von Bund und Ländern. Dazu kommen Drittmittel von öffentlichen und privaten Geldgebern sowie der EU und Technologietransfer wie Patente. 1500 studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte arbeiten für die MPG. 24.000 Mitarbeiter aus mehr als 100 Ländern arbeiten für die MPG. Darunter sind 44,7 Prozent Frauen. 54,9 Prozent der Wissenschaftler haben eine ausländische Staatsangehörigkeit. (tko)

Max Planck: Begründer der Quantenphysik und Namensgeber der Gesellschaft

Der Astronom Gerard Kuiper holt Max Planck, den Physik-Nobelpreisträger, aus Rogätz/Elbe in der sowjetischen Besatzungszone in den Westen, bringen den damals 87-Jährigen am 16. Mai 1945 per Militär-Jeep ins wenig zerstörte Göttingen. Die Stadt mit der renommierten Georg-August-Universität scheint wie gemacht für den genialen Physiker.

Seit den 1920-Jahren ist sie das Dorado für viele Große der Wissenschaft. Allein von 1910 bis Mitte der 1950er-Jahre sammelt Göttingen zehn Nobelpreise: Ob Walter Nernst, James Franck, Werner Heisenberg oder Max Born – alle werden für ihre in Göttingen erarbeiteten Erkenntnisse ausgezeichnet. Keine Frage: In diese illustre Reihe, aus der aber manche die NS-Zeit nicht in Göttingen verbrachten, passt Max-Planck, Nobelpreisträger für Physik 1918. Aber viel Zeit bleibt ihm in Göttingen nicht: Die Stadt wird die letzte Station im Leben des Max Planck sein.



Namensgeber und Wegbereiter: Nobelpreisträger Max Planck (1858-1947). © --/dpa

Zunächst ist er 1946 kommissarischer Leiter der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG), für die er bereits zuvor Führungspositionen bekleidet hat. Die Amerikaner aber wollen – anders als die Briten – die von Nazis durchsetzte KWG nach Kriegsende auflösen.



Dass der weltweit geachtete, als integer geltende Spitzenforscher Planck mit Namen und Erfolgen für die Nachfolgegesellschaft steht, lässt den Widerstand der Amerikaner schwinden. Der gebrechliche Planck aber erlebt die Gründung 1948 nicht mehr. Er stirbt nach einem Sturz und Schlaganfällen am 4. Oktober 1947 in Göttingen.



Am 14. Dezember 1900 stellt Planck der Physikalischen Gesellschaft Ergebnisse vor, die die Physik revolutionieren. Der Tag gilt fortan als der Geburtstag der Quantenphysik und Planck als deren Begründer. Keiner der Wissenschaftler – auch Planck nicht – weiß damals um die Bedeutung der Formel und der Konstanten h. Das Strahlengesetz beschreibt die Energieverteilung der Wärmestrahlung. Es ist mit der existierenden Physik aber unvereinbar. Strahlung und Energie müssen neu gedacht werden: Die Strahlung besteht aus Energiepaketen, den Quanten.



Das Erstaunliche: Planck selbst steht den Konsequenzen dieser Umwälzung lange skeptisch gegenüber, liebt er doch das Traditionelle, das Bewährte. Selbst politische Umbrüche wie die Zeiten vor den Weltkriegen erschüttern sein Weltbild kaum. Gleich in welchem System: Die Wissenschaft hat für Planck Priorität. Sein Verhältnis als patriotisch eingestellter Mann ist zum NS-Staat anfangs loyal. Biografen bezeichnen das Verhältnis Plancks zum NS-System als zwanghaft angepasst bis hin zu kollaborierend. Später zeigt sich Planck zunehmend distanzierter. Als hervorstechende Persönlichkeitsmerkmale Plancks nennt Autor Andreas Büchting in einem Text: Pflicht- und Verantwortungsgefühl, Ordnungsbewusstsein, Religiosität und Liebe zur Musik.



Der Berufsweg verläuft gradlinig, erfolgreich: Planck studiert Physik in München und Berlin, wird Professor an der Uni Berlin.



Den Nobelpreis erhält er 1918 für die Entdeckung der Naturkonstante h, das Plancksche Wirkungsquantum, und die Begründung der Quantentheorie. Das Privat- und Familienleben des 1858 in Kiel geborenen Planck ist von Tragödien überschattet: Seine Frau stirbt 1909, die Kinder aus dieser Ehe überlebt er alle: Sohn Karl fällt im Ersten Weltkrieg, die Zwillingstöchter sterben 1917 und 1919 beide im Wochenbett.



Plancks Sohn Erwin wird mit dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 in Verbindung gebracht, verhaftet und im Januar 1945 in Berlin-Plötzensee hingerichtet – die Gnadengesuche Plancks an Hitler, Himmler und Göring helfen nicht.



Nach Erwins Tod bündelt er alle Kräfte, um die Gesellschaft, die dann nach ihm benannt wurde, aufs Gleis zu setzen. Der deutschen Wissenschaft hilft er damit extrem. (Thomas Kopietz)