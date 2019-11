Schwerer Unfall auf der A7: Beifahrer war über eine Stunde eingeklemmt - Rettungsgasse fehlte

Schwerer Unfall auf der A7: Die Autobahn war zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg am Montagabend über eine Stunde voll gesperrt.

Update um 23.31 Uhr - Nach dem schweren Unfall auf der A7 mit zwei Verletzten sendet die Polizei einen eindringlichen Appell an alle Verkehrsteilnehmer: "Zu unserer aller Sicherheit: das Bilden einer Rettungsgasse ist bei Staulagen die erste Fahrzeugführerpflicht." Leider sei bei dem Unfall am Montagabend der Rettungseinsatz durch eine mangelnde Rettungsgasse in Kombination mit sich aufstauendem Verkehr erheblich erschwert worden, heißt es in der Abschlussmeldung der Polizei zum Unfall.

Update um 22.39 Uhr - Gegen 19.40 Uhr ereignete sich der Unfall in Höhe der Ortschaft Holtensen in Fahrtrichtung Nord. Ein mit zwei jungen Männern besetzter Pkw aus dem Raum Bonn war aus bislang unbekannten Gründen vermutlich nahezu ungebremst unter einen vorausfahrenden Sattelauflieger gefahren.

Dabei wurde der Wagen schwer beschädigt. Nach dem Aufprall kam der Lkw erst 100 Meter weiter zum Stehen. Während sich der Fahrer des Pkw unter Schock stehend und verletzt selbst befreien konnte, wurde der Beifahrer im Wrack eingeklemmt.

Notrufzentrale des Fahrzeugherstellers alarmierte die Rettungskräfte

+ Die Feuerwehr hat über eine Stunde gebraucht, um den eingeklemmten Beifahrer aus dem Wrack zu befreien. © Stefan Rampfel Alarmiert wurde die Leitstelle der Feuerwehr zum einen über die Notrufzentrale des Fahrzeugherstellers. Diese hatte den Alarm und den Standort des Unfalls nach dem Crash automatisch erhalten. Zum anderen riefen auch Verkehrsteilnehmer den Notruf.

Beifahrer musste aus dem Wrack befreit werden - Rettung dauerte über eine Stunde

Zur Rettung waren neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwilligen Feuerwehren Elliehausen und Holtensen alarmiert. Mit hydraulischer Rettungsschere und Rettungsstempel befreiten sie den Beifahrer in einer aufwendigen Aktion. Erst nach über einer Stunde konnte er patientenschonend befreit werden. Beide Männer wurden in ein Göttinger Krankenhaus gebracht.

Nach Unfall auf der A7 bei Göttingen: Kilometerlanger Stau in Richtung Norden

+ Warum der Wagen nahezu ungebremst unter den Sattelauflieger gefahren ist, ist bislang unklar. © Stefan Rampfel Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Der in Fahrtrichtung Norden auflaufende Verkehr wurde an der Anschlussstelle Göttingen-Nord von der Autobahn abgeleitet.

Erstmeldung: Schwerer Unfall auf der A7: Zwei Fahrzeuge beteiligt - Autobahn bei Göttingen gesperrt

Nach dem schweren Unfall, zu dem bisher noch keine genauen Infos vorliegen, sind umfangreiche Bergungs- und Reinigungsarbeiten notwendig, die vermutlich längere Zeit in Anspruch nehmen werden.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Norden wird an der Anschlussstelle Göttingen von der Autobahn abgeleitet. Die Polizei empfiehlt, den ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu folgen und erst wieder an der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg auf die A7 aufzufahren.