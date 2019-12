Ab Fahrplanwechsel: Flixtrain fährt Göttingen und Kassel zunächst nicht mehr an

Stopp am Bahnhof Göttingen: Die grünen Züge verbinden bis zum kommenden Samstag die Uni-Stadt mit Berlin sowie Stuttgart über Frankfurt am Main. Foto:

Für viele Fahrgäste war der Flixtrain nach Berlin, Frankfurt und Stuttgart eine preisgünstige Alternative zur Bahn. Doch das ändert sich am kommenden Wochenende.

Die beiden Zugpaare, die bislang in der Uni-Stadt und in Nordhessen stoppten, fahren ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember, Göttingen und Kassel zunächst nicht mehr an.

Der Grund: D as Unternehmen Flixmobility (Flixbus), zu dem Flixtrain seit dem vergangenen Jahr gehört, lässt seine grünen Züge zwischen Berlin und Stuttgart künftig über Erfurt und Halle nach Berlin fahren. Es gibt aber Hoffnung: Ab Frühjahr kommenden Jahres will Flixtrain Südniedersachsen wieder an sein Netz anbinden. Dann will das Unternehmen nach eigenen Angaben drei Zugpaare täglich zwischen Hamburg und Stuttgart über Göttingen einsetzen. Bis dahin fährt Flixmobility die Uni-Stadt mit seinen grünen Bussen an.

Ab kommenden Sonntag fahren die übrigen Flixtrain-Züge von Aachen über Köln nach Hamburg, von Aachen über Köln und Hannover nach Berlin sowie von Leipzig nach Berlin.

Weitere Infos gibt es hier.