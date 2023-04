Abi-Prüfungen: Göttinger Schüler nutzten 2022 eine technische Lücke zum Schummeln

Spicken mit Digi-Zetteln

Eine Panne mit Folgen: Bei den Abitur-Klausuren 2022 konnte an einer Göttinger Schule mithilfe von Tablets gespickt werden.

Göttingen – Die Schülerinnen und Schüler schwitzen zurzeit in den Abiturprüfungen 2023. Sie dürfen dabei auch mobile Endgeräte wie Pads nutzen. Im Vorjahr, im Abi-Jahrgang 2022, aber kam es in einer Göttinger Schule zu einer Schummelei. Mindestens ein Schüler nutzte die ungeahnte Möglichkeit, rief auf dem Gerät Unterrichtsmaterialien passend zum Klausurthema ab. Der Vorfall wurde aber nicht öffentlich. Nun reagierte das Kultusministerium auf eine Anfrage unserer Zeitung.

Gerüchte über Schummeleien kursierten schon kurz nach den Klausuren

In Schülerkreisen kursierte in Göttingen bereits kurz nach dem Abitur 2022 das Gerücht, dass Schüler an der Schule in der Abi-Prüfung geschummelt hätten. Ein Schüler hatte damit bei einer Party geprahlt – was die Runde machte. Er hatte auch angedeutet, dass sogar mehrere Abitur-Prüflinge die Chance genutzt hätten.

Technisch funktionierte der Kniff nach dem Aufspielen des IOS-16-Update. Danach war, obwohl die I-Pads der Schüler über Jam-School im Prüfungsmodus liefen, die Notizfunktion abrufbar – mittels der Drei-Finger-Geste (Fingerspreizen, -wischen) und auf dem Bildschirm zu bedienen. Vorher eingespielte prüfungsrelevante Unterrichtsmaterialien – quasi digitale Mega-Schummelzettel – waren abrufbar.

Das machte nach dem Abitur die Runde – auch in Schüler-, Eltern- und Lehrerkreisen, was auch nicht an der zuständigen Schulaufsicht beim Regionale Landesschulbehörde (RLSB) Braunschweig samt zuständigem Dezernenten vorbeigegangen sein dürfte.

Sachverhalt auch beim Kultusministerium in Hannover bekannt

Bekannt ist die Göttinger Schummelei im Kultusministerium in Hannover. Dort spricht man in der Antwort auf die HNA-Anfrage von „Gerüchten“. Die Hinweise darauf seien „erst nach dem Abitur 2022 aufgekommen und basierten auf Gerüchten“, schreibt Sebastian Schuhmacher, Pressesprecher im Kultusministerium. Sanktionen und Korrekturen, weder personelle noch organisatorische gab es nicht. Abiturnoten wurden nicht korrigiert, sagt er. „In den Prüfungen selbst sind keine konkreten Manipulations- oder Betrugsversuche in dem genannten Zusammenhang entdeckt worden, was grundsätzlich immer die Grundlage für Sanktionen und Konsequenzen sein muss.“ Das Kultusministerium nimmt auch die Schule aus der Kritik: Dort seien nach Auskunft der Schulleitung die technischen und die zur Abiturprüfung 2022 allgemein vorgeschriebenen Sicherheitsvorkehrungen – etwa die Aufsicht während des schriftlichen Abiturs – sorgfältig wahrgenommen worden.

Eine Kontrolle der I-Pad-Bildschirme ist während der Abi-Klausur schwierig. Die Lehrer können sich nicht aufschalten.

Ministerium schiebt Schuld auf den Tablet-Hersteller

Auf die Frage, wer für den Fehler im Abitur 2022 verantwortlich war, schreibt das Kultusministerium eindeutig und schuldzuweisend: „Die Manipulationsmöglichkeit betrifft bestimmte Hard- und Software im Verantwortungsbereich des entsprechenden Herstellers.“ Die Abitur-Noten jedenfalls blieben unangetastet, wurden laut Kultusministerium nicht korrigiert. Pikant: Der Fall ist noch nicht verjährt. Auch die Ungerechtigkeit bleibt, denn korrekte Abiturschreibende aller Schulen waren – wie immer bei Schummeleien – benachteiligt.

Was hat das Kultusministerium nun getan, damit es bei den aktuell laufenden Abi-Klausuren nicht wieder zu technisch gestützten Schummeleien kommt? „Die Manipulationsmöglichkeit wurde kommuniziert, sodass im Rahmen der Aufsicht geprüft werden kann, ob diese Möglichkeit zum Schummeln genutzt wird“, sagt Sprecher Schuhmacher. Man gehe davon aus, dass die Prüfungen „sicher und fair“ ablaufen. „Alle sind dahingehend höchst sensibilisiert, die Vorschriften und Bestimmungen streng und aktuell“, betont der Ministerium-Sprecher und fügt an: „Dass einzelne Prüflinge trotz aller Maßnahmen versuchen könnten, sich unlauter und illegal Vorteile zu verschaffen, gehörte schon immer zur Prüfungssituationen und lässt sich nie komplett ausschließen.“

Konsequenzen könnten die schummelnden Schüler tragen

Die Schüler letztlich müssten, wenn sie manipulieren, am Ende die Konsequenzen tragen, wenn der Betrug auffliegt. „Das gilt digital wie analog“, so Schuhmacher. „Täuschungs- und/oder Manipulationsversuche sind immer bewusste Entscheidungen des Prüflings.“ Ob Göttingen 2022 ein Einzelfall war, ist nicht bekannt. Vermutlich gab es aber auch an anderen niedersächsischen Schulen findige Abiturienten, die sich zu helfen wussten. (Thomas Kopietz)