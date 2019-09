Abschiebehaft: Suleiman Y. wurde wieder freigelassen - Bündnis hatte für ihn demonstriert

Der vor etwa zwei Wochen in Haft genommene Suleiman Y. wurde aus dem Abschiebegefängnis Hannover-Langenhagen wieder freigelassen.

Vor etwa zwei Wochen wurde der Geflüchtete Suleiman Y. aus dem Sudan in seiner Wohnung verhaftet und nach einem Haftprüfungstermin im Amtsgericht Göttingen auf richterlichen Beschluss in das Abschiebegefängnis nach Hannover-Langenhagen gebracht.

Nun wurde er wieder freigelassen, wie das Bündnis gegen Abschiebung mitteilte. „Seine Freundinnen und Freunde haben ihn hocherfreut wieder in Göttingen in Empfang genommen“, heißt es in einer Mitteilung. Das Landgericht Göttingen hat nach Angaben von Pressesprecher Marc Eggert den Haftbefehl aufgehoben.

„Anders, als die Entscheidung des Amtsgerichts sahen die Kollegen des Landgerichts keinen Grund zu der Annahme einer Flucht“, so Eggert.

Die Vermutung einer Fluchtgefahr habe wohl daher geruht, dass Suleiman Y. in seiner Wohnung zweimal nicht anzutreffen war, erklärt er. Allerdings habe es beim ersten Mal die Auflage noch nicht gegeben, nach der er in der Nacht bis 6 Uhr in der Wohnung anzutreffen sein muss.

Beim zweiten Mal seien die Beamten erst nach sechs Uhr bei dem Geflüchteten erschienen. Dadurch ist laut Landgericht die Annahme einer möglichen Flucht und dadurch die Inhaftierung nicht rechtens gewesen.

Das Bündnis gegen Abschiebung: "Immer wieder rechtswidrige Festnahmen"

Laut dem Bündnis gegen Abschiebung gebe es immer wieder rechtswidrige Festnahmen von Geflüchteten in Göttingen, die abgeschoben werden sollen.

In einer Mitteilung heißt es: „Wir fordern die Stadt Göttingen auf, diese Inhaftierungen zum Zwecke der Abschiebung endlich zu unterlassen. Dabei ist es irrelevant, ob diese Abschiebehaft-Erlasse im Nachhinein als rechtswidrig erklärt werden oder nicht – jede Einzelne von ihnen ist ein Verbrechen.“