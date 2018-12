Absolventen der Physikalische Fakultät in Göttingen feiern Jahresabschluss

Verleihung der Promotionspreise

+ © Uni Göttingen/nh Dr. Katharina Priebe © Uni Göttingen/nh

Göttingen. An der Fakultät für Physik der Universität Göttingen haben 69 Studierende in der zweiten Jahreshälfte 2018 ihr Studium abgeschlossen. 45 davon beendeten ein Bachelor-, 24 ein Masterstudium. Am Freitag wurden sie in der öffentlichen Festveranstaltung „Dies Physicus“ verabschiedet.