Adel Tawil: Nicht mit erhobenem Zeigefinger auf der Bühne stehen

„Eine Welt, eine Heimat“ – so denkt und träumte Adel Tawil, hier beim NDR 2-Soundcheck-Finale in der Göttinger Lokhalle. Foto: kuhl

Göttingen. Adel Tawil ist viel gereist, war auch im Senegal und hat mit Youssou N´Dour den vielsagenden Song „Eine Welt, eine Heimat“ aufgenommen, der durchaus auch zum Träumen aufruft. Mit Adel Tawil sprachen wir am Rande des Soundcheck-Festivals Musikszene Deutschland in der Göttinger Lokhalle.

Adel Tawil, Sie mischen sich ein, sagen, was sie stört an Entwicklungen in der Gesellschaft, in der Welt. Ist das auch für andere Künstler ein Thema?

Adel Tawil: Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen darüber, besonders mit befreundeten Künstler. Wir sind uns meist einig, dass es nicht darum gehen kann, mit erhobenem Zeigefinger von der Bühne herab zu sagen, was die Menschen tun sollen.

Welshly Arms zum Beispiel haben bei ihrem Konzert dazu aufgerufen, zur Wahl zu gehen, damit nicht so eine Katastrophe passiert, wie sie in ihrem Heimatland den USA stattfindet. Musiker sind also durchaus noch politisch.

Tawil: Ja, das ist auch gut. Mir geht es aber weniger um die Politik, sondern vielmehr um das was in der Gesellschaft bei uns, in Europa, in der Welt passiert. Da sage ich, was mich stört. Und ich sage, was wichtig ist, um gegen zu steuern, zum Beispiel, wählen zu gehen, welche Partei die Stimme erhält, ist zwar nicht ganz egal, aber Nebensache. Es ist wichtig, teilzuhaben, also mit zu entscheiden – übrigens nicht nur bei und über Wahlen.

Sie haben einen durchaus glaubenskritischen Song, „Gott steh mir bei“, gemacht. Glauben Sie an etwas?

Tawil: Natürlich glaube ich an etwas. An das Leben, an die Liebe und an die Gerechtigkeit. Und daran, dass es gut ist, sich hier in der Lokhalle zu treffen und das mit Musik zu feiern.

Sie sind ein Sänger mit viel Erfahrung sind oft aufgetreten, haben Sie so ein Format wie beim Soundcheck-Finale - viele Künstler, jeder hat nur ein paar Stücke - schon einmal erlebt?

Tawil: Nein. Das ist neu für mich. Aber ich habe ja noch ein wenig Zeit mich daran zu gewöhnen. Ich trete als Letzter auf. Es ist auch schön hier einige Künstler zu treffen. SDP ist auch da, Alma ist auch da! Diese alte Industrie-Halle jedenfalls ist toll. (tko)