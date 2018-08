Adipositas Ambulanz: Hilfe im Kampf gegen die Pfunde in Göttingen

© Per Schröter

Göttingen. Mit einem Tag der offenen Tür hat die Adipositas Ambulanz der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert.

Wie nehme ich erfolgreich ab? Und wie kann ich anschließend mein Essverhalten so verändern, dass ich mein Gewicht dann auch halte? Dies sind die zentralen Fragen, um die es in den Kursen geht, mit denen das Schulungszentrum der Adipositas Ambulanz Menschen mit starkem Übergewicht seit 25 Jahren Hilfe anbietet.

Und genau darum drehte sich auch alles beim Tag der offenen Tür. Die Göttinger Fernsehköchin Jaqueline Amirfallah bereitete live Speisen zu. Außerdem wurde im diskreten Rahmen eine Messung des Muskel- und Körperfettanteils angeboten. Weiterhin interessierten sich viele Besucher für die Vorführung eines Magenballons, den Spaß-Zirkel oder die Einführung ins Nordic Walking. Vorträge zu den Angeboten des Schulungszentrums sowie über medikamentöse und endoskopische Möglichkeiten der Gewichtsreduktion rundeten das Angebot ab. Außerdem ging es um die plastischen Chirurgie nach der Gewichtsabnahme.

„Ich finde es großartig, was hier für Übergewichtige getan wird“, sagte eine Frau, die namentlich nicht genannt werden wollte. Sie selbst habe das Angebot der Adipositas Ambulanz bereits in Anspruch genommen und fast 30 Kilogramm abgenommen. „Das hat mein Leben von Grund auf geändert“, sagte sie. Seither habe sie etliche Tabletten etwa gegen Diabetes und zu hohe Cholesterinwerte reduzieren oder sogar ganz absetzen können.

Gute Betreuung

Besonders schätze sie an den Kursen die „Rund-Um-Betreuung“ und den Spaß in der Gemeinschaft mit anderen. „Ich kann jedem Übergewichtigen nur empfehlen, den Schritt zu wagen und es selbst auszuprobieren.“ Bei der Adipositas Ambulanz sei man „in den allerbesten Händen“ und der Erfolg sei nahezu garantiert – auch wenn man natürlich selbst einiges dazu beitragen müsse. (per)

Anmeldung für die Adipositas Sprechstunde unter Telefon 05 51/39-66315 oder per Mail an adipositas@med.uni-goettingen.de

Weitere Infos gibt es hier.