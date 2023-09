Älteste Hebammenschule Deutschlands in Göttingen muss schließen

Von: Thomas Kopietz

Der letzte Jahrgang von Absolventinnen der Hebammenschule der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) 2023: 16 Hebammen werden verabschiedet. Danach schließt die Schule nach 272 Jahren. Die Ausbildung findet als Studium künftig am Göttinger Gesundheitscampus von HAWK und UMG statt. © UMG/nh

Die älteste Hebammenschule Deutschlands gab es seit 1751 in Göttingen. Jetzt muss sie schließen.

Göttingen – Als 1751 die Frauenklinik der Georg-August-Universität gegründet und somit die Ausbildung von Hebammen dort startete, lag die Geburtshilfe fast ausschließlich in den Händen der Hebammen. Denn: Ärzte und Chirurgen – sie fühlten sich nur zum Heilen berufen – waren aus Gründen der Scham normalerweise von Geburten ausgeschlossen. der Hebammenberuf durfte aus sittlichen Gründen nur von Ehefrauen und Witwen ausgeübt werden.

Ärzte wurden nur in Notfällen gerufen. Heute ist alles anders: Hebammen und Ärzte arbeiten auf den Geburtsstationen der Kliniken eng zusammen. Massiv gewandelt, hat sich aktuell die Ausbildung: Aus dem Ausbildungsberuf Hebamme wurde ein Studium der Hebammenwissenschaft – in Göttingen angeboten vom Gesundheitscampus der HAWK und Universitätsmedizin (UMG).

Studium der Hebammenwissenschaften nun am Gesundheitscampus Göttingen

Das hat Folgen: Die älteste Hebammenschule Deutschlands beendet nach 272 ihren Ausbildungsbetrieb. Zum letzten Mal wurde nun mit Absolventinnen des Jahrgangs 2023 der Abschluss gefeiert. 13 erhielten bereits ihre Urkunden, drei müssen noch warten, da die Prüfungen stets an Geburten geknüpft sind, die nicht in Prüfungswochen fix eingeplant werden können.

Diese 16 jungen Frauen sind also die letzten examinierten Hebammen der ältesten Hebammenschule Deutschlands, die nun Ende September 2023 ihre Pforten schließen wird.

Letzter Ausbildungslehrgang mit 16 Absolventinnen in Göttingen

Mindestens 30 selbstständig betreute Geburten, 3000 Stunden praktische Ausbildung und 1600 Stunden Unterricht in theoretischen Grundlagen liegen am Ende hinter den 16 examinierten Absolventinnen der Hebammenschule der Bildungsakademie der Universitätsmedizin Göttingen (UMG).

Ihre praktische Ausbildung absolvierten sie überwiegend in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der UMG, aber auch in den Kreißsälen der Krankenhäuser Neu-Mariahilf und Neu Bethlehem sowie in verschiedenen Geburtshäusern, Hebammenpraxen und bei freiberuflichen Hebammen.

Die letzten von der so traditionsreichen Hebammenschule ausgestellten Urkunden und Zeugnisse überreichte Prüfungsvorsitzender Dr. Andreas Kittelmann von der Landesschulbehörde in Braunschweig.

Traurig, dass es die letzten Hebammen in der Ausbildung waren

Die Absolventinnen gehen nun ab September 2023 in die Berufstätigkeit, rund die Hälfte von ihnen wird in Göttingen und der Region bleiben. bleibt in Göttingen und der Region, drei von ihnen übernimmt die UMG. „Wir sind stolz auf unsere diesjährigen Absolventinnen, die ihre Prüfungen mit Bravour gemeistert haben. Zugleich sind wir auch traurig, dass es unsere letzten Hebammen sein werden, die wir begleiten durften“, sagt Cornelia Krapp, Leiterin der Hebammenschule an der Bildungsakademie der UMG.

Noch einmal klang durch, dass die Hebammenschule der Bildungsakademie an der UMG als älteste Schule dieser Art in Deutschland auf eine lange Tradition zurückblickt. Seit der Gründung der Universitäts-Frauenklinik Göttingen 1751 wurden hier Hebammen systematisch ausgebildet.

Hebammen-Ausbildung bereit 1737 in Göttingens Uni ein Thema

Sie ist zudem die einzige Ausbildungseinrichtung für Hebammen in Südniedersachsen mit insgesamt 36 Ausbildungsplätzen. Apropos neue Ausbildung: So ganz neu ist die Einbindung der Hebammenausbildung in die universitäre Lehre aber nicht, sondern genauer gesagt, ziemlich alt: An den Universitäten wurde die Geburtshilfe — wenn überhaupt – nur in begleitenden Vorlesungen geboten, schreiben Uta Hakemeyer und Günther Keding.

So wurden in den Lectionsverzeichnissen der 1737 eröffneten und dmals als fortschrittlich geltenden Georgia Augusta in Göttingen ab 1739 für drei Semester unter den außerordentlichen Vorlesungen „Ars obstetricanda et de parturientium morbis“ und für das WS 1741/42 Lektionen nach van Deventers Lehrbuch durch den Anatomen Johann Jacob Huber angeboten. Als der 1742 die Uni verließ, entfielen diese Vorlesungen. Im Wintersemester 1748/49 wurde dann wieder ein gynäkologisch-kinderäztliches Kolleg angeboten. Darauf folgte 1750 sogar eine geburtshilfliche Vorlesung samt Übungen.

Das sind die neu examinierten Hebammen in Göttingen

Die neu examinierten Hebammen und damit die letzten an der Hebammenschule der UMG ausgebildeten sind aktuell: Nike Agena, Alina Bruchmann, Charlotta Bultmann, Luisa Furmanowski, Soraya Heckmann, Lena-Marie Heine, Paula Ludwig, Chiara Paulus, Luisa Peters, Caroline Richter, Sabrina Rumpf, Fabiéne Stoffelen und Annika Taetz. (Von Thomas Kopietz)