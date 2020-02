"Großes Geschäft": Unbekannter erleichtert sich vor AfD-Büro 

Ein Unbekannter hat sich vor einem AfD-Wahlbüro in Nordhausen erleichtert.

Ein Unbekannter hat sein "großes Geschäft" vor einem AfD-Wahlbüro in Nordhausen verrichtet. Dabei wurde er von einer Kamera aufgezeichnet.

Ein bislang Unbekannter hat sein "großes Geschäft" am Sonntag (09.02.2020) um 5.11 Uhr vor dem AfD-Wahlbüro in Nordhausen an der Heeseröder Straße verrichtet.

Hierbei wurde er von einer Videoüberwachungskamera aufgenommen, berichtet die Polizei. Er hatte sich vor der Eingangstür des AfD-Wahlbüros auf den Abtreter gehockt und sich dann erleichtert.

Der Staatsschutz der Nordhäuser Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen, heißt es in einer Mitteilung.

Von Bernd Schlegel