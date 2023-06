Agentur für Arbeit: Von der Arbeitsbehörde zum Dienstleister

Von: Bernd Schlegel

Die Agentur für Arbeit in Göttingen: Sie ist an der Bahnhofsallee zu finden. (Symbolbild) © Bernd Schlegel

Die Agentur für Arbeit hat sich verändert. Das macht Klaus Voelcker (65), Geschäftsführer Operativ der Göttinger Agentur, der jetzt in den Ruhestand geht, deutlich.

Göttingen – Klaus Voelcker (65), Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit in Göttingen, geht in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin wird Antje Frische, die den Posten ab Juli übernimmt.

Aus Sicht von Voelcker sieht es auf dem Arbeitsmarkt in der Region Göttingen richtig gut aus. „Wir haben inzwischen 183 000 Beschäftigte in den Landkreisen Göttingen und Northeim. Das ist Rekord. Der weiterhin vorhandene Bedarf zeigt sich im großen Stellenangebot.“ Aber: „Es gibt viel zu wenig Fachkräfte.“

Problem der mangelnden Qualifizierung

Dass Menschen arbeitslos sind, hängt nach seinen Erfahrungen vor allem mit der mangelnden beruflichen Qualifizierung zusammen. „Mehr als die Hälfte der Arbeitslosen hat keinen Berufsabschluss.“

Geht in den Ruhestand: Klaus Voelcker (65), Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Göttingen. © Bernd Schlegel

Zur Arbeitsagentur kam der 65-Jährige nach einer Bankausbildung in Oldenburg. Anschließend war ihm zu einem Studium. Ab 1980 studierte er Jura in Göttingen. Danach war er für zwei Jahre bei einer Bank als Justiziar tätig. „Dann kam die Bankenkrise, die mit vielen Entlassungen verbunden war. Deshalb habe ich mich nach einem neuen Umfeld umgeschaut.“

Genau der richtige Weg

Eine Beschäftigung bei der Bundesagentur für Arbeit war für ihn genau der richtige Weg: „Ich konnte bei Agentur helfen, dass viele Leute wieder eine Arbeit gefunden haben.“ Die Arbeit in der Agentur hat sich laut Voelcker verändert. „Wir sind von der Behörde zum Dienstleiter geworden.“

Ein Beispiel: Anfang der 1990er-Jahre mussten Kunden oft zwei bis drei Stunden vor einem Gespräch mit einem Berater warten. „Heute gibt es feste Termine, sodass so gut wie keine Wartezeiten entstehen. Das Gespräch ist dadurch viel ungestörter.“ Oft kann der persönliche Besuch durch Video-Beratung oder die Beratung am Telefon entfallen.

Beratung für Arbeitnehmer

Seit einigen Jahren besteht zudem für Arbeitnehmer die Möglichkeit, sich bei der Agentur zum Beispiel über mögliche Qualifizierungen beraten zu lassen. „Eine zentrale Aufgabe der Agentur ist es, Arbeitslosigkeit zu verhindern.“

Ganz entscheidend waren für ihn immer Gespräche mit den Firmen. „Durch die Instrumente, wie Kurzarbeit und Qualifizierung gelingt es mir und meinen Kollegen immer wieder, Firmen vom Weg der Entlassung abzubringen. Durch die staatliche Förderung konnten viele Entlassungen abgewendet werden.“

Engagement für Johanniter-Hilfsgemeinschaft

Im Ruhestand will sich der Hillerser verstärkt bei der Johanniter-Hilfsgemeinschaft in Kassel engagieren. Dort ist er Zweiter Vorsitzender. Er möchte Patenschaften für junge Menschen übernehmen und sie beim Übergang von der Schule in den Beruf begleiten. „Das ist oft die schwierigste Phase im Leben. Durch meine Erfahrungen werde ich dort sicher helfen können.“ Außerdem will er sich seinen Leidenschaften Gesang, Reisen und Sport widmen.

Seine Nachfolgerin Antje Frische (46) kommt von der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen nach Göttingen. Dort hat die Juristin zuletzt den Fachbereich Qualitätsmanagement und Beratung verantwortet.

Antje Frische, neue Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Göttingen. © Agentur für Arbeit Göttingen/nh

Frische ist in Göttingen keine Unbekannte, denn bereits 2017 war sie in der Agentur in der Uni-Stadt als Bereichsleiterin tätig und unter anderem für die Berufsberatung und den Bereich Berufliche Rehabilitation und Teilhabe sowie das Kundenportal verantwortlich. (Bernd Schlegel)