Aktion für bezahlbare Mieten im Göttinger Stadtteil Grone

Göttingen. Zahlreiche Mieter aus dem Göttinger Stadtteil Grone haben Angst: Sie befürchten, dass die Kosten so stark steigen, dass sie sich ihre Wohnungen nicht mehr leisten können.

Der Grund: Das Unternehmen Adler Real Estate AG will bestehende Mehrfamilienhäuser um ein Stockwerk aufstocken sowie Aufzüge sowie Balkone einbauen lassen. Anschließend sollen die Mieten angehoben werden. Derzeit liegt die Durchschnitts-Kaltmiete in den Häusern in Grone bei etwa 5,40 Euro pro Quadratmeter. Eine Anhebung um etwa 2,50 Euro pro Quadratmeter ist im Gespräch.

Deshalb hat der „Verein für interkulturelle Nachbarschaft in Grone“ (IN Grone) für Donnerstag, 8. November, zu einer Protest-Kundgebung aufgerufen. Beginn ist um 15.15 Uhr vor dem Neuen Rathaus am Hiroshimaplatz. Der Grund: Ab 16 Uhr tagt der Bauausschuss. Er will sich mit den Bauprojekten von Adler befassen. Die Forderung des Vereins: Der Bauausschuss soll die Pläne ablehnen, damit die Wohnungen bezahlbar bleiben.

Das Unternehmen Adler Real Estate besitzt südlich und nördlich der Kasseler Landstraße derzeit etwa 1050 Wohnungen. Durch die Aufstockung sollen etwa 200 weitere geschaffen werden. Adler verweist darauf, dass es durch die Modernisierung zu Einsparungen bei den Nebenkosten (Heizung) kommen werde. Adler geht von 50 Cent je Quadratmeter aus. Dies müsse mit der Erhöhung der Kaltmiete gegengerechnet werden, hieß es jüngst bei einer Sitzung in Grone.

Kritik gibt es vom Verein „IN Grone“ an Adler auch, weil das Unternehmen erst im Sommer dem Göttinger „Bündnis für bezahlbaren Wohnraum beigetreten war.

Grüne für Mietpreisstabilität

Auch die Göttinger Grünen fordern Mietpreisstabilität in Grone. Julian Arens vom Stadtvorstand sagt zu der aktuellen Entwicklung in dem Göttinger Stadtteil: „Die Adler Real Estate AG will sich durch die Modernisierung ihres Wohnungsbestandes in Grone eine goldene Nase verdienen. Wir fordern daher, vor den Modernisierungen die Sanierungsbedarfe genau zu erfassen.“ Nötige Sanierung dürfen sich seiner Meinung nach nicht auf die Miethöhe auswirken, heißt es in einer Mitteilung.