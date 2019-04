Aktion: Beim Laufen etwas für den Tierschutz tun

Lauf gegen Leiden in Göttingen: Die Spenden, die bei den Aktionen in Vollmond-Nächten gesammelt werden, gehen an gemeinnützige Tierschutz-Organisationen.

Europaweit gibt es den „Gute Nacht Lauf“ nun schon zum 50. Mal. In Göttingen gingen 15 Läuferinnen und Läufer an den Start und spendeten dabei für den Verein „Laufen gegen Leiden“.

„Der Gutenachtlauf geht bereits ins fünfte Jahr. Wir starten in jeder Vollmondnacht zeitgleich um 20.30 Uhr europaweit in derzeit siebzig Städten“, sagte die Göttinger Organisatorin Anne Lüer. Gelaufen wird neben Deutschland auch in Dänemark, Österreich und der Schweiz sowie auf Mallorca. Mitmachen kann jeder, der Spaß an Bewegung hat.

„Wir laufen in Göttingen immer vom Parkplatz des Jahnstadions entspannt einen Rundkurs von fünf bis sieben Kilometern Länge. Die Geschwindigkeit richtet sich nach den Gruppenteilnehmern.“ Denn: Es ist kein Wettkampf, sondern ein unverbindlicher Lauftreff.

Gelaufen wird bei jedem Wetter – außer bei Unwetter. Auch eine Anmeldung ist nicht nötig. Die gesammelten Spenden, mindestens ein Euro pro Läufer, werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Tierschutz-Organisationen weitergegeben. Zum ersten Mal dabei waren Janina und ihre Tochter Hannah (11) aus Ebergötzen. Sie hatten im Internet von dem Lauf erfahren. „Weil eine Freundin kurzfristig abgesagt hat, sprang spontan meine Tochter ein“, sagte Janina. Auch Imke aus Rosdorf und Lelea aus Ballenhausen haben sich den Lauf zum ersten Mal angesehen. „Ich findet es gut, dass man das Laufen mit einem guten Zweck verbinden kann“, so Lalea.

Die Teilnehmerzahl variiert je nach Wetter und Wochentag am Vollmond-Abend zwischen vier und dreißig. Der jüngste Lauf führte über rund fünf Kilometer zunächst entlang der Leine bis zur Groner Landstraße.

Bereits seit Anfang an dabei ist Andreas aus Katlenburg. „Wir sind auch schon am 1. Weihnachtsfeiertag, bei Schnee oder Regen gelaufen. Nichts hält uns davon ab, bei Vollmond mit netten Menschen zusammen zu laufen.“

Obwohl „Laufen gegen Leiden“ ein veganer Laufverein ist, sind alle Menschen beim Lauftreff willkommen. „Wir wollen auch zeigen, dass die pflanzliche Lebensweise wunderbar mit Sport in Verbindung gebracht werden kann“, sagt Lüer.Der nächste Gute Nacht Lauf findet am 18. Mai um 20.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz am Jahnstadion.