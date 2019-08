Aktion zum Antikriegstag am Samstag in Göttingen 

Beim Einmarsch deutscher Truppen in Polen am 01.09.1939 reißen Soldaten der deutschen Wehrmacht einen rot-weißen Schlagbaum an der deutsch-polnischen Grenze nieder.

Zum 80. Jahrestag seit Beginn des Zweiten Weltkriegs gibt es in Göttingen eine Kundgebung.

Mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 entzündete das nationalsozialistische Deutsche Reich den Zweiten Weltkrieg in Europa. Am Samstag jährt sich dieser Tag zum 80. Mal.

Der Antikriegstag am 1. September wird traditionell von Gewerkschaften unter die Losung „Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus! Für Frieden und Abrüstung“ gestellt.

In Göttingen gibt es eine Kundgebung am Nabel (Weender Straße) bereits am Samstag, 31. August, um 11 Uhr.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) nutzt den Jahrestag, um vor Militarisierung als Mittel zu Konfliktlösungen zu warnen und soziale Gerechtigkeit anzumahnen.

Agnieszka Zimowska, frischgebackene Geschäftsführerin der DGB-Region Südniedersachsen-Harz, ruft zur Beteiligung an einer Friedenskundgebung in Göttingen auf: „Weltweit befinden sich Feinde von Demokratie und Mitbestimmung, Anhänger militärischer Lösungen statt des klärenden Dialogs auf dem Vormarsch. Das muss uns als Zivilgesellschaft hellhörig machen. Statt Militärausgaben aufzubessern sollte die Bundesregierung Steuergelder in zivile und soziale Investitionen stecken.“