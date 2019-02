Aktionsmonat: Frauentag mit Streik zur Mittagszeit in Göttingen

Aktivistinnen planen einen Streit zum Frauentag am 8. Mai in Göttingen.

Göttingen – Einen ganzen Monat Programm: Das gibt es anlässlich des Internationalen Frauentages. Inhaltlich liegt der Schwerpunkt auf bezahlter und unbezahlter Frauenarbeit.

Höhepunkt ist eine Kundgebung mit kämpferischer Mittagspause am Frauentag am Freitag, 8. März. Von 12 bis 14 Uhr heißt es am Gänseliesel „Es reicht! Wir streiken‘ Ein Frauen-Streikbündnis ruft zu der Aktion auf.

Insgesamt 14 Angebote umfasst das vom Göttinger Frauenforum zusammengestellte Angebot innerhalb eines Monats. Los geht es bereits am Dienstag, 26. Februar, ab 15 Uhr im Kreishaus mit Workshops zum Frauen- und Familienbild in rechten Ideologien.

‚Frauenberufe aufwerten! Weil es an der Zeit ist!‘ lautet der Titel einer Vortragsveranstaltung mit Prof. Dr. Uta Meier- Gräwe am Mittwoch, 6. März, um 18 Uhr im Ratssaal im Neuen Rathaus. Ein Vortrag zur „Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit“ schließt am Montag, 25. März, ab 18 Uhr im DGB-Haus, Weender Landstraße 6, das Progamm ab. Weitere Infos gibt es im Internet.