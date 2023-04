Aktionstag im Sartorius-Quartier: Partnerland Israel steht im Fokus

Science Start-up Day

+ © Per Schröter Hielt bei dem Start-up Day einen Vortrag: Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies. © Per Schröter

Zahlreiche Partner bei einer Forschung von vielen jungen Unternehmen im Sartorius-Quartier in Göttingen kommen aus Israel. Das Land stand bei einem Präsentationstag im Mittelpunkt.

Göttingen – Das Partnerland Israel stand im Fokus bei der vierten Auflage des „Life Science Start-up Day“, der im Göttinger Sartorius-Quartier stattfand. Der Forschungsbereich Life Sciences (wörtlich übersetzt Lebenswissenschaften) befasst sich mit Lebewesen, ihren Strukturen und Vorgängen.

In Südniedersachsen ist dieser Bereich nicht nur durch bekannte Unternehmen wie Sartorius und Ottobock, sondern auch durch viele junge und innovative Startup-Unternehmen vertreten.

Ziel ist eine bessere Vernetzung

Um ihnen eine bessere Vernetzung zu ermöglichen, veranstalteten das Land Niedersachsen, Sartorius, Ottobock den 4. Life Science Start-up Day.

Startup heißt Idee, Startup heißt Lösung.

Zahlreiche Gründerinnen und Gründer waren in die vor rund einem Jahr eingeweihte Live Science Factory im Göttinger Sartorius Quartier gekommen, um sich auszutauschen und den zahlreichen Vorträgen und Diskussionsrunden zu lauschen. „Live Science ist für uns alle von elementarer Bedeutung“, betonte Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD), „egal ob es um Krebsbekämpfung, das Verhindern des Abstoßens von Spenderorganen oder andere wichtige Themen rund um die Gesundheit geht.“

Umsetzung von Ideen und Innovationen ist nicht leicht

Das Umsetzen von Ideen und Innovationen sei für etablierte Unternehmen allein jedoch manchmal viel schwerer als in Zusammenarbeit mit jungen, innovativen Startups. „Startup heißt Idee, Startup heißt Lösung“, so der Minister. Gerade in diesem Bereich seien die Herausforderungen für Gründer jedoch besonders groß.

„Wir haben deshalb mit Kollegen aus der Startup-Szene diskutiert, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen“, sagte Lies. In Göttingen zähle dazu definitiv die Einrichtung der Life Science Factory. Er nannte es „eine kluge Investition, einen Stadtteil mit Tradition in einen Stadtteil für Innovation umzuwandeln“ und dankte allen Beteiligten dafür.

Minister Lies: Positionierung ist gelungen

„Aber auch wir als Land haben es geschafft, uns beim Thema Startup zu positionieren“, meinte Lies mit Verweis auf die Initiativen „BioRegion N“ und „startup.niedersachsen“, die den Transfer in Niedersachsen beschleunigen sollen und die zu den Ausrichtern des Live Science Start-up Day“ zählten. Mit Israel war dabei erstmals auch ein Partnerland vertreten, das weltweit als Vorreiter für Unternehmensgründungen im Life-Science-Bereich gilt. Die israelischen Gäste teilten ihre Erfahrungen und standen für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung. (Per Schröter)