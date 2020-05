Aktivisten besetzen Fridtjof-Nansen-Haus in Göttingen kurzzeitig

Selbstgemachte Transparente: Sie machten vor zwei Jahren an der Fridtjof-Nansen-Straße in Göttingen auf die damalige Besetzung aufmerksam.

Göttingen – Mit einer kurzzeitigen Besetzung des Friedtjof-Nansen-Hauses in Göttingen haben Aktivisten erneut für eine menschenwürdigere Unterbringung von Geflüchteten protestiert.

Etwa 50 Menschen waren nach Angaben der Demo-Veranstalter mit Transparenten vor Ort.

Gegen 11 Uhr am Sonntagvormittag hatten sich die Aktivisten vor dem Gebäude versammelt. Aus den Fenstern hingen Transparente mit Forderungen an Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) sowie den Besitzer des Gebäudes, die „ungenutzten, leeren Wohnungen an Geflüchtete aus den überbelegten Massenunterkünften zu vergeben“, hieß es in einer Mitteilung der Demonstranten. Gegen 12.30 Uhr sei die Besetzungsaktion von Polizeikräften beendet worden. Anschließend zogen die Aktivisten zum Neuen Rathaus.

Viktor Schiltz kommentiert die Aktion: „Die Stadt Göttingen hat vor zwei Jahren das Nansen-Haus auf Initiative von OB Köhler wider besseren Wissens an einen Privatinvestor verkauft. Dieser Verkauf öffentlichen Wohnraums war ein Skandal angesichts der zeitgleichen Unterbringung von Geflüchteten Massenunterkünften wie der Siekhöhe.“