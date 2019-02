Alexander-Preis für HNA-Redakteur Kopietz und "Hollywood an der Leine"

Auszeichnung der Alexander-Stiftung Göttingen

+ Alexanderpreis 2019: Die Geehrten von links Stefan Liebig, Anja Danisewitsch, Jens Wortmann (Alexander-Stiftung), Preisträger Thomas Kopietz und Hendrik Kalvelage vor dem Deutschen Theater in Göttingen. Foto: Hans-Peter Niesen

Göttingen - Der Alexanderpreis 2019 geht an Thomas Kopietz. Der Leiter der HNA-Redaktion Göttingen erhielt ihn für seinen Bericht „70 Jahre Filmstadt Göttingen - Hollywood an der Leine“, der in der HNA-Sonntagszeit erschienen ist.