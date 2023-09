Alexanderpreis: Drei Journalisten erhalten Auszeichnung für Göttinger Texte

Von: Thomas Kopietz

Drei Journalisten gewannen am 10. September den Alexanderpreis in Göttingen. © Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/Symbolbild

Über den Alexanderpreis, eine Auszeichnung der Alexanderstiftung, konnten sich am Sonntag (10. September) drei Journalisten in Göttingen freuen.

Göttingen - Die Alexanderstiftung hat am Sonntag, 10. September, die Alexanderpreise verliehen. Preisträger sind Tammo Kohlwes, Elena Everding und Michael Schäfer. Sie erhielten die Auszeichnung für ihre journalistischen Texte, die sich mit der Vergangenheit der Stadt Göttingen und ihres Umfeldes beschäftigen.

Alexanderpreis: Drei Journalisten gewannen Auszeichnung der Alexanderstiftung

Kohlwes erhielt den mit 1300 Euro dotierten 1. Preis für seinen Bericht im Göttinger Tageblatt zur „Unglücksnacht von Northeim“, als sich 1992 dort eines der schlimmsten Zugunglücke der deutschen Nachkriegszeit. Elena Everding ging in ihrem Text der Frage nach „Warum in einem englischen Haus Zeichnungen des Westerturms in Duderstadt hängen“.

Sie folgt den Spuren eines britischen Soldaten, der nach Kriegsende den Turm zeichnete. Den 3. Preis überreichte Kuratoriumsvorsitzender Jens Wortmann dem langjährigen Redakteur des Göttinger Tageblatts Michael Schäfer für seine persönlichen Erinnerungen an die Sängerin Barbara und deren Chanson „Göttingen“. (Thomas Kopietz)

