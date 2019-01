Alkohol und Nikotin: Mit Kursen weg von der Sucht

Alkohol und Nikotin: Viele haben mit dem Konsum der beiden Genussmittel Probleme. Deshalb gibt es in Göttingen ein spezielles Kursangebot.

Göttingen – Viele beginnen das neue Jahr mit guten Vorsätzen – zum Beispiel auf Nikotin beziehungsweise Alkohol zu verzichten oder den Konsum einzuschränken. Bei diesem nicht einfachen Weg hilft ein Angebot der Göttinger Fachstelle für Sucht und Suchtprävention des Diakonieverbandes Göttingen.

An Menschen mit Problemen mit Nikotin wendet sich das„Rauchfrei-Programm“. Der Wirkstoff in Zigaretten oder Verdampfern macht laut Experten genauso schnell körperlich abhängig wie Heroin. Zwar sind die Folgeschäden von Nikotin nicht so dramatisch wie beim Heroin, aber die gesundheitlichen Gefahren für die Konsumenten selbst und ihre Umgebung sind jedem bekannt. Teuer ist es sowieso.

Für die meisten Nikotinnutzer gilt daher: Weniger klappt auf Dauer meist nicht. Da hilft nur, das Rauchen oder Dampfen ganz einzustellen.

Das Rauchfrei-Training beginnt mit der individuellen Vorbereitung des Rauchstopps in insgesamt vier Gruppensitzungen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches, dass der Verzicht auf den Rauch gelingt. In drei weiteren Sitzungen und zwei Telefonsprechstunden, steht die Fortsetzung des rauchfreien Lebens im Vordergrund.

Beim Info-Abend zum Kurs „Rauchfrei“ wird am Montag, 21. Januar, von 19 bis 19.30 Uhr über den nächsten Kurs informiert. Er beginnt dann am Montag, 28. Januar, und endet Anfang März.

Im zweiten Kurs geht es um Alkohol: Solange jemand nicht abhängig ist oder aus sonstigen gesundheitlichen Gründen auf Alkohol verzichten sollte, kann in Maßen als Genussmittel getrunken werden, ohne krank oder süchtig zu werden.

Das „Selbstkontrolltraining Skoll-Spezial“ für Alkoholkonsumenten unterstützt in einem zehnwöchigen Präventionskurs zu j

e 90 Minuten die Teilnehmer, Ziele zur Konsumverringerung zu entwickeln. Dazu wird ein Trainingsplan aufgestellt.

Dadurch sollen alte Gewohnheiten durchbrochen und neue entwickelt werden. Ziel ist seltener und weniger, dafür aber genussvoller zu konsumieren. Dann kann auch wieder zu manchen Gelegenheiten ohne schlechtes Gewissen beim Anstoßen „Skoll“ gesagt werden.

Eine Infoveranstaltung findet am Dienstag, 22. Januar, um 18.15 Uhr statt. Danach treffen sich die Teilnehmer bis Anfang März jeweils dienstags zu dieser Zeit.

Die Teilnahme an den Kursen kostet 180 beziehungsweise 150 Euro und wird bei regelmäßiger Teilnahme von den Krankenkassen übernommen. Die Info-Abende für die beiden Angebote finden in den Räumen der Fachstelle statt. bsc

Kontakt: Fachstelle für Sucht und Suchtprävention, Schillerstraße 21, 37083 Göttingen, Tel. 0551/72051.

Weitere Infos gibt es hier.