Als der heutige Ministerpräsident Stephan Weil in Rosdorf kickte

Ein Brief aus Hannover sorgt beim SC Rosdorf für Staunen. Ministerpräsident Stephan Weil gratuliert zum Aufstieg. Das hat einen speziellen Grund.

Rosdorf/Hannover – Ein Brief aus der Staatskanzlei in Hannover sorgte kürzlich für ungläubiges Staunen in den Reihen des SC Rosdorf im Landkreis Göttingen. Vorstandssprecher Carsten Ilse war sichtlich überrascht, als er plötzlich einen Brief mit dem Ministerpräsidenten Stephan Weil als Absender in den Händen hielt.

Dieser wollte dem SC Rosdorf und seiner ersten Herrenmannschaft.

Glückwünsche zum Bezirksliga-Aufstieg aussprechen

Stephan Weil spielte in den 80er-Jahren während seines Jura-Studiums, das er von 1978 bis 1983 in Göttingen absolvierte, für den SC Rosdorf. Zu den Mitspielern gehörte damals auch Weils Genosse, der leider vor drei Jahren früh verstorbene, ehemalige SPD-Göttinger Bundestagsabgeordnete und Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann, der ebenfalls begeisterter Fußballer war, auch in der Elf des Deutschen Bundestags auflief.

„Mein – leider viel zu früh gestorbener – Freund Thomas Oppermann hat mich und einen weiteren Kumpel für den SC Rosdorf rekrutiert, also als eine Art Talent-Scout“, berichtet der Ministerpräsident auf Anfrage unserer Zeitung über den – damals noch unspektakulären – Transfer, der heute für bundesweites Aufsehen sorgen würde. Ob es einen Spielerpass gab und er Punktspiele absolvierte, weiß Weil aber heute nicht mehr.

„Zugegebenermaßen war meine Kickerkarriere beim SC Rosdorf nur von kurzer Dauer, dafür aber umso intensiver“, schildert Weil, der sich besonders an eine „sehr anstrengende Saisonvorbereitung“ erinnert.

Unrühmliche Rolle

„Bei der spielte ein Bahndamm eine unrühmliche Rolle spielte – rauf und runter“, sagt Weil und Fußballer wissen, was gemeint ist, spüren förmlich die Schmerzen. Weil zieht denn auch eine berühmte Parallele: „Felix Magath hätte seine wahre Freude gehabt.“

Der auch „Quälix“ genannte Magath hatte während seiner Zeit in Wolfsburg den Magath-Hügel auch auf Anraten des Göttinger Sportwissenschaftlers und zigfachen Senioren-Zehnkampf-Weltmeister Rolf Geese, bauen lassen und massenweise Profis daran bei Sprintübungen mit und ohne Zusatzgewicht verzweifeln lassen.

Ähnlich erging es Oppermann und Weil am Rosdorfer Bahndamm: „Unsere Begeisterung hielt sich sehr in Grenzen. Manche Freunde haben gelästert, ich hätte deshalb meine Fußballkarriere alsbald bei Eintracht Hannover fortgesetzt, was ich natürlich immer zurückgewiesen habe“, schmunzelt der fußballbegeisterte Ministerpräsident.

Freundschaftsspiel zwischen SC Rosdorf und Eintracht Hannover III

Ein Freundschaftsspiel zwischen dem SC Rosdorf und Eintracht Hannover III ging ein paar Jahre später auch noch zugunsten der Rosdorfer aus, weiß Weil und kennt den Grund: „Das lag wahrscheinlich auch an der sehr speziellen Saisonvorbereitung in Rosdorf.“

Beim parlamentarischen Abend kürzlich in Hannover hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Frölich, dessen Sohn Simon in der aktuellen SC-Rosdorf-Meistermannschaft spielt, beim abendlichen Plausch dem Ministerpräsidenten vom Erfolg dessen ehemaligen Vereins berichtet.

Weil war bestens informiert

Stephan Weil war also über die Vorgänge „seines“ SC Rosdorf bestens informiert. Folglich gratulierte er dem scheidenden Trainer Esmir Muratovic und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute. Auch dem neuen Trainergespann um Gerd Müller und Marjan Petkovic wünschte er viel Erfolg für die bevorstehende Aufgabe in der neuen Spielklasse.

„Da man nicht alle Tage Post von führenden Politikern erhält, wird das Schreiben eingerahmt einen Ehrenplatz im Sporthaus bekommen“, kündigt Vorstandssprecher Carsten Ilse an.

Ministerpräsident verfolgt den Fußball aufmerksam

Den Fußball in Niedersachsen verfolgt Stephan Weil weiter aufmerksam, ist zudem bekennender Fan von Hannover 96 und oft im Stadion. Das Büro in der Staatskanzlei schmücken auch Fan-Utensilien, die der Ministerpräsident gerne auch Besuchern präsentiert. (Thomas Kopietz)