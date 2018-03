Alter Botanischer Garten Göttingen benötigt Geld für Gewächshaus-Neubau

Schlange stehen, um eine riesige Pflanze zu sehen: Die Titanwurz zeigte sich am Samstag in voller Größe. Die stinkende Blüte wollten tausende Besucher im Alten Botanischen Garten in Göttingen sehen

Göttingen. Der Ansturm auf die blühende Titanwurz-Pflanze begeisterte die Verantwortlichen im Botanischen Garten. Sie sammeln nun Geld für ein neues Gewächshaus.

Vor einer Woche lockte eine mannshohe phallusartige Blüte, begleitet vom bestialischen Gestank der Titanwurz-Pflanze tausende Besucher in den Alten Botanischen Garten. Noch immer sind sie ganz aus dem Häuschen über die Tausenden Besucher, die die blühende Titanwurz sahen und dafür lange Wartezeiten in Kauf nahmen. Viele sprachen dem Team auch spontan ein Lob aus und spendeten für den Garten: 1766 Euro kamen zusammen.

Kustos Dr. Michael Schwerdtfeger und der wissenschaftliche Leiter Prof. Dr. Erwin Bergmeier bedankten sich öffentlich für die Spende. Sie waren aber auch begeistert darüber, mit welcher Geduld die Besucher warteten, noch dazu bei eisiger Kälte. Sie hätten das Blühen der phallusartigen Pflanze so zu einem Event werden lassen. „Alle sind zivilisiert und positiv geblieben und haben so dafür gesorgt, dass das Massenereignis ganz ohne Misstöne in die Geschichte eingeht“.

+ Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen in der Oberen Karspüle: Die Büste des Gründers und Forschers Albrecht von Haller, dahinter die Freifläche, wo das Victoria-Seerose-Gewächshaus stand. Ein Neubau soll kommen. © Kopietz

Schwerdtfeger und Bergmeier erinnerten sich ob dieser Begeisterung und des Zuspruches an die lebhaften „Victoria-Nächte“ in den vergangenen Sommern, als die Riesenseerose im Victoria-Gewächshaus aufblühte und die Massen – bis zu 5000 Besucher pro Jahr – zum „Garten“ in der Oberen Karspüle lockte.

Doch besagtes Gewächshaus gibt es nicht mehr, es wurde im Oktober 2015 mit weiteren maroden Gebäuden abgerissen. Sie hatten gravierende Sicherheits- und energetische Mängel. Die freie Fläche wurde mit Kurzblühern bepflanzt und dient als „Bienenweide“.

Ersatz für die Gewächshäuser gibt es noch nicht. Und die prächtige Victoria-Seerose ist noch immer im Exil. Ableger und einen Hofstaat mit weiteren Seerosen-Arten, Passionsblumen oder Orchideen sind in anderen Gewächshäusern im Alten Botanischen Garten für Besucher unsichtbar untergebracht.

Schwerdtfeger und Bergmeier wünschen sich diese Festivalstimmung um die Victoria zurück. Was fehlt, ist besagtes Gewächshaus. Ein neues Victoria-Haus würde ihrer Meinung nach dem Botanischen Garten, der Stadt und der Uni Göttingen gut tun.

Diese „Natur-Events“ und der Zuschauerzustrom würde die Bindung der Bevölkerung zu „ihrer“ Uni und dem Alten Botanischen Garten stärken, sind die beiden überzeugt. Aber: Es fehlt an Geld. „Wir sind dankbar für alle Spenden, die uns dem neuen Victoria-Haus näher bringen.“

500.000 Euro würde das kosten. Zusätzlich sollen dort auch weitere alte Gewächshäuser saniert werden. Für die Sanierung liegen etwa 900.000 Euro vom Land bereit. Dieses Geld kann aber nicht für einen Victoria-Gewächshaus-Neubau verwendet werden, weil das nicht denkmalgeschützt war. Die Uni wird die laufenden Betriebskosten übernehmen. Für den Neubau müssten aber laut Uni öffentliches Geld und private Spenden eingeworben werden.

Spendenkonto: Universität Göttingen, Bank: Nord LB BICNOLADE2H; IBANDE28 2505 0000 0106 0326 18; Verwendungszweck 659 0075