Altstadtlauf in Göttingen: Schnelle Starts in die Sommerferien

Von: Bernd Schlegel

Start für den Youngsterlauf: Die ganz jungen Teilnehmer des Altstadtlaufs waren die ersten Starter. © Bernd Schlegel

Zu den Höhepunkten im sportlichen Kalender in Göttingen zählt der Altstadtlauf. Tausende Sportler gingen am Mittwoch erneut an den Start.

Göttingen - Der Altstadtlauf am letzten Schultag vor den Sommerferien ist eines der ganz wichtigen Lauf-Ereignisse für Sportlerinnen und Sportler aller Altersklassen in Göttingen.

Das war einmal mehr auch am Mittwoch der Fall. Mehrere tausend Starter waren dabei.

Alle Startplätze ausgebucht

Die Veranstaltung ist inzwischen so beliebt, dass alle Startplätze ausgebucht waren. Nachmeldungen waren nicht möglich. Und so fieberten alle den Startschüssen auf dem Markt entgegen.

Gerade die Teilnehmer am Firmenlauf hatten sichtlich gute Laune bei dem sportlichen Ereignis. Viele Firmen und Einrichtungen hatten passende Trikots gesponsert und übernahmen oft auch das Startgeld für ihre Mitarbeiter.

Gut gesicherte Laufstrecke

Auffällig war, dass viele Polizeikräfte neben den Ordnern des Veranstalters die Strecke durch die Innenstadt sicherten. Die Laufstrecke war diesmal leicht abgewandelt.

Ergebnisse des Youngster-Laufs

Rang Name Schule/Verein/Stadt Jahrgang Zeit 1 Ben Kalinowski Wilhelm-Henneberg-Schule 2014 2:13,1 2 Hannes Puritz SCE Eintracht Elliehausen 2015 2:18,8 3 Jonas Calibe Göttingen 2014 2:20,6 4 Theodor Calaminus Göttingen 2016 2:20,6 5 Yara Emea Tucholla Göttingen 2014 2:22,9

Ergebnisse des Schnupperlaufs

Rang Name Schule/Verein/Stadt Jahrgang Zeit 1 Elisa Härke VSV Rössing 2010 7:15,7 2 Nele Niemeyer LG Göttingen 2010 7:28,0 3 Frederik Neuhaus LG Göttingen 2010 7:43,5 4 Maximilian Werner LG Göttingen 2013 7:51,7 5 Max Firmenich Göttingen 2015 8:10,9

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Weitere Informationen gibt es hier.