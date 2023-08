Am Groner Tor in Göttingen startet der zweite Bauabschnitt

Von: Bernd Schlegel

Kreuzung Groner Tor in Göttingen: Im Bereich zur Groner-Tor-Straße startet voraussichtlich am Montag, 28. August, der zweite Bauabschnitt. © Bernd Schlegel

Der Start eines weiteren Bauabschnitts an einer Kreuzung in Göttingen sorgt auf für Einschränkungen des Straßenverkehrs auf umliegenden Fahrbahnen.

Göttingen – Der zweite Abschnitt der Bauarbeiten am Groner Tor in Göttingen beginnt voraussichtlich am Montag, 28. August. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Dabei kommt es zu Einschränkungen in der Groner-Tor-Straße sowie im Bereich Bürgerstraße. Auf der südlichen Seite der Groner-Tor-Straße zwischen Bürgerstraße und Kauschietenplan erfolgen Tief- und Kanalbauarbeiten. Die Groner-Tor-Straße verengt sich daher in beide Fahrtrichtungen auf jeweils eine Fahrspur.

Großbaustelle Groner Tor in Göttingen: Verkehrsbehinderungen auch auf Groner Straße und Bürgerstraße

In der Bürgerstraße werden im Abschnitt zwischen Gartenstraße und Groner-Tor-Straße die Rechtsabbiegerspur in die Groner-Tor-Straße sowie die rechte der beiden Geradeausspuren in Richtung Norden (Berliner Straße) gesperrt. Das Abbiegen in die Groner-Tor-Straße bleibt weiterhin möglich. Dieser Bauabschnitt wird voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern.

Die Fertigstellung der gesamten Arbeiten in den Bereichen Groner-Tor-Straße von der Kreuzung Berliner Straße/Bürgerstraße bis zur Einmündung Papendiek/ Groner Straße ist voraussichtlich im August 2025 vorgesehen. (bsc)

Weitere Informationen unter goe.de/baustellen.